El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El viejo campo de futbito desaparece para dejar sitio a un gimnasio al aire libre y una pérgola. Rafa Gutiérrez

Álava estrena por fin el centro para gente con discapacidad y necesidades de apoyo

El equipamiento para personas con autismo o discapacidad intelectual cuenta con 20 plazas de atención diurna y 12 en residencia y dará aire a la lista de espera

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Cinco personas con autismo o discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo estrenarán este miércoles el centro Lakondoa, en Arzubiaga (municipio de Arratzua-Ubarrundia), según ... ha podido saber EL CORREO. Ellos serán los primeros que llegarán de manera escalonada a las instalaciones de aquello que fue el centro de menores Sansoheta y que contará con veinte plazas de centro de día, además de doce más de tipo residencial. Se confía en que estén totalmente cubiertas para final de mes. Este equipamiento se encuentra en el nivel previo de atención de lo que supone Etxebidea (en Armentia), que está reservado para gente con una discapacidad intelectual de carácter severo y donde la intensidad de apoyo es constante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  3. 3

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  4. 4

    Dos detenidos en Álava en%u2006una macroperación antidroga
  5. 5

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Euskadi
  6. 6

    Esta es la renta anual pueblo a pueblo en Álava
  7. 7

    La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años
  8. 8 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  9. 9

    'Caso fontanera': «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»
  10. 10

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava estrena por fin el centro para gente con discapacidad y necesidades de apoyo

Álava estrena por fin el centro para gente con discapacidad y necesidades de apoyo