Álava estrena por fin el centro para gente con discapacidad y necesidades de apoyo

Cinco personas con autismo o discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo estrenarán este miércoles el centro Lakondoa, en Arzubiaga (municipio de Arratzua-Ubarrundia), según ... ha podido saber EL CORREO. Ellos serán los primeros que llegarán de manera escalonada a las instalaciones de aquello que fue el centro de menores Sansoheta y que contará con veinte plazas de centro de día, además de doce más de tipo residencial. Se confía en que estén totalmente cubiertas para final de mes. Este equipamiento se encuentra en el nivel previo de atención de lo que supone Etxebidea (en Armentia), que está reservado para gente con una discapacidad intelectual de carácter severo y donde la intensidad de apoyo es constante.

Se presentó hace dos años, cuando concluyeron sus obras, como un recurso para personas con discapacidad intelectual, pero el perfil actual del colectivo que atiende el Instituto Foral de Bienestar Social –el IFBS, que depende del diputado Gorka Urtaran, del PNV– está cambiando y resulta cada vez más imperioso cubrir la demanda de gente con un trastorno del espectro autista. Precisamente, este periódico publicó hace dos semanas que hay ocho miembros con TEA y un grado de dependencia III –lo que supone una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial– que están esperando en su casa para acceder a un centro de día.

Muchos son jóvenes que recientemente han concluido su etapa escolar, desarrollada en centros especiales y aulas 'ad hoc' en institutos de enseñanza ordinaria, y que se ven obligados a quedarse en casa ante la falta de recursos que les atiendan. Lakondoa no será la solución definitiva, pues el número de casos con discapacidad sigue creciendo hasta el punto de que ya supone uno de cada trece alaveses, pero al menos dará cierto aire a un colectivo que se muestra desesperado por encontrar una solución a sus necesidades.

El equipamiento de Arzubiaga necesitó cerca de un millón de euros –financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea– para rehabilitar su estructura modular dividida en dos alturas y que no quede ni rastro de los múltiples desperfectos de su vida anterior, cuando fue un recurso de estancia permanente para 17 jóvenes conflictivos hasta que se vació en junio de 2022. También se modernizó el sistema de climatización y se instaló un ascensor para aquellas personas con problemas de movilidad.

En sus 1.249 metros cuadrados habrá talleres, aulas de informática, sala de psicoestimulación, «habitación de calmado» y una zona para promover la autonomía personal. Se han rehabilitado todos los interiores y también los exteriores con la instalación de nuevos zócalos y se ha adecentado todo el entorno. En la parte trasera se ha eliminado el campo de futbito y se ha habilitado un gimnasio de mantenimiento con vistas a Zurbano, además de una pérgola en la que podrán disfrutar cuando la meteorología lo permita.

La estructura está compuesta por ocho módulos cuadrados que cuentan con lucernarios, grandes ventanales y están conectados por un largo pasillo acristalado que multiplica la claridad. Además, hay zonas reservadas exclusivamente para la plantilla que cuentan con cerraduras electrónicas que limitan el acceso para aquellos que cuenten con tarjeta o un brazalete especial.