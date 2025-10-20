El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El viejo campo de futbito desaparece para dejar sitio a un gimnasio al aire libre y una pérgola. Rafa Gutiérrez

Álava estrena por fin el centro para gente con discapacidad y necesidades de apoyo

El equipamiento para personas con autismo o discapacidad intelectual cuenta con 20 plazas de atención diurna y 12 en residencia y dará aire a la lista de espera

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:14

Cinco personas con autismo o discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo estrenarán este miércoles el centro Lakondoa, en Arzubiaga (municipio de Arratzua-Ubarrundia), según ... ha podido saber EL CORREO. Ellos serán los primeros que llegarán de manera escalonada a las instalaciones de aquello que fue el centro de menores Sansoheta y que contará con veinte plazas de centro de día, además de doce más de tipo residencial. Se confía en que estén totalmente cubiertas para final de mes. Este equipamiento se encuentra en el nivel previo de atención de lo que supone Etxebidea (en Armentia), que está reservado para gente con una discapacidad intelectual de carácter severo y donde la intensidad de apoyo es constante.

