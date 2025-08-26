Álava encarga un estudio para la AP-68 que incluya la «eventual gratuidad» de algún tramo

A un año de que Álava asuma la gestión de las autopistas en noviembre de 2026, la Diputación quiere hacer más estudios de cara a ... diseñar el futuro tramo que dependerá del Ejecutivo foral. La sociedad responsable de gestionar las vías del territorio, Arabat, ha encargado un nuevo análisis de los flujos de la autopista que une a Vitoria con Bilbao para «disponer de un conocimiento profundo y actualizado de la demanda de tráfico, los patrones de movilidad y las características de los usuarios de la AP-68».

La empresa foral quiere recopilar cifras de tránsito, encuestar a los usuarios de esta carretera e incluso no descarta usar datos de telefonía móvil para hacer un diagnóstico de la situación. A partir de ahí, el proyecto sacado a contratación por Arabat quiere simular distintos escenarios de tráfico que incluyan «hipótesis de evolución socioeconómica, tarificación en otras infraestructuras y diferentes políticas de gestión o tarificación» en la propia AP-68. Entre los productos a entregar por la empresa que se lleve el encargo público se exige un «análisis detallado de la afección de diferentes políticas de tarifas y bonificaciones, con un detalle concreto que aborde la eventual gratuidad de alguno de los tramos para todas o algunas clases tarifarias».

Es decir, Arabat pide datos de cómo podría impactar que parte del tramo alavés fuese gratuito. La medida está lejos de ser una realidad, pero es algo que ahora sí parece ser interesante para el ente foral. Con todo, no es el único escenario que se plantea. La empresa pública pide también que se analicen otras posibilidades como que además de la AP-68 también haya vehículos que deban pagar por usar otras vías como la N-622, la N-240 o la AP-1.

Cuatro arcos de cobro

El planteamiento con el que trabaja la Diputación para la autopista, tal y como avanzó este periódico, pasa por la instalación de cuatro pórticos de cobro en los que no haya que detenerse y nuevas cabinas para cobrar los peajes. Por eso, los pliegos de este contrato -presupuestado en 93.174 euros- solicitan también que se valore cómo se puede organizar la operativa en la autopista con este sistema: cuánta gente hace falta para atender a los conductores en la propia vía, cuánto trabajo van a generar los arcos de cobro en los sistemas informáticos, cuántas consultas telefónicas se pueden generar... El diputado general, Ramiro González, sí ha prometido en cualquier caso que el peaje se verá rebajado «a menos de la mitad» cuando la vía pase a manos del Gobierno foral.

Para ejecutar este análisis sobre los 63 kilómetros de autopista entre la muga del Ebro y el peaje de Areta se han presentado seis empresas, pero de ellas dos ya han sido excluidas del proceso. Aunque aún no hay propuesta de adjudicación, por el momento es Ingartek quien marcha con ventaja, ya que ha recibido 20,5 puntos de los técnicos. Si esa es la que sale adelante, el estudio tendrá un coste de 69.880 euros para las arcas forales.