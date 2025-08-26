El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Diputación plantea un sistema basado en cuatro arcos de cobro de cara a la futura AP-68 Jesús Andrade

Álava encarga un estudio para la AP-68 que incluya la «eventual gratuidad» de algún tramo

La sociedad foral que asumirá la gestión de la autopista hacia Bilbao en noviembre de 2026 pide un análisis de cuántos vehículos circularán y la posible recaudación

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 26 de agosto 2025, 00:14

A un año de que Álava asuma la gestión de las autopistas en noviembre de 2026, la Diputación quiere hacer más estudios de cara a ... diseñar el futuro tramo que dependerá del Ejecutivo foral. La sociedad responsable de gestionar las vías del territorio, Arabat, ha encargado un nuevo análisis de los flujos de la autopista que une a Vitoria con Bilbao para «disponer de un conocimiento profundo y actualizado de la demanda de tráfico, los patrones de movilidad y las características de los usuarios de la AP-68».

