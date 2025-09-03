Álava destina 100.000 euros este curso para impulsar el euskera

«Comienza a respirar en euskera». Bajo ese lema, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria buscan potenciar el uso de ... esta lengua entre aquellas personas «que no han podido recibir una formación en el idioma» con una dotación de 100.000 euros. «Coger aire nos mantiene vivos y nosotros mantenemos vivos el euskera», ha indicado María Nanclares, concejala de Euskera, con el ánimo de hacer de la capital alavesa una ciudad «euskaldun», según ha expresado Rakel Larrazabal, directora del euskaltegi Udaberria.

Estas ayudas están dirigidas a reducir el precio de la matrícula de los niveles A2, B1, B2 y C1, y su descuento se aplica directamente en el momento de la inscripción, cuyo plazo para solicitar las ayudas finaliza el 30 de septiembre. «Queremos que el dinero no sea un impedimento para la ciudadanía vasca que quiera aprender euskera», ha señalado Iñaki Gurtubai, diputado foral de Euskera. De la misma manera, pretende ampliar la gratuidad de los cursos «en los próximos años» como sucede en los niveles A1 y A2 actualmente.

En cuanto a la oferta académica, el programa municipal incluye 53 grupos distribuidos en los diferentes euskaltegis y centros educativos de la ciudad. La planificación se ha realizado atendiendo a la diversidad de perfiles de alumnado. Así, se ofertan 35 grupos dirigidos a padres y madres, con horarios adaptados para conciliar; 13 grupos para mayores de 55 años; 3 grupos para extranjeros; y 2 grupos específicos para comerciantes y hosteleros, sectores en los que se considera estratégico aumentar la presencia del euskera en la vida cotidiana. En total, la oferta asciende a 820 plazas, repartidas en todos los barrios de la ciudad, con cursos presenciales, online y mixtos, para adaptarse a diferentes necesidades y disponibilidades horarias. Aseguran que la oferta responde a las plazas solicitadas en cursos anteriores.

Euskera en el día a día

«Hace 40 años solo un 5% de la población conocía el euskera y hoy la mitad de los vitorianos lo entiende», ha recordado. En la misma línea, Gurtubai ha remarcado que, a pesar del incremento en el número de hablantes, «el reto es que el euskera pase a nuestra vida cotidiana. «Hay que hacer un gran trabajo para que el euskera aparezca en el día a día».

El plazo de matriculación para el nuevo alumnado se abrirá el 8 de septiembre y se prolongará hasta el día 27 del mismo mes. La inscripción podrá realizarse a través de las oficinas de atención ciudadana.