Estudiantes reciben clase en un euskaltegi. E. C.

Álava destina 100.000 euros este curso para impulsar el euskera

El Ayuntamiento de Vitoria oferta 820 plazas con especial «énfasis en personas que no han podido recibir una formación en el idioma»

Jon Casanova

Vitoria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:55

«Comienza a respirar en euskera». Bajo ese lema, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria buscan potenciar el uso de ... esta lengua entre aquellas personas «que no han podido recibir una formación en el idioma» con una dotación de 100.000 euros. «Coger aire nos mantiene vivos y nosotros mantenemos vivos el euskera», ha indicado María Nanclares, concejala de Euskera, con el ánimo de hacer de la capital alavesa una ciudad «euskaldun», según ha expresado Rakel Larrazabal, directora del euskaltegi Udaberria.

