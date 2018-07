Álava decide hoy si se suma a la guerra del taxi Taxistas parados junto a la estación de autobuses de Vitoria. / Jesús Andrade Los taxistas del territorio acordarán esta mañana si secundan la huelga que se extiende por España y que Bizkaia y Gipuzkoa ya han decidido apoyar JUAN CARLOS BERDONCES Lunes, 30 julio 2018, 01:26

Por el momento, el País Vasco es territorio ajeno para las empresas Uber y Cabify, pero los taxistas alaveses se reunirán esta mañana en asamblea para decidir si se solidarizan con sus compañeros del sector que en otras ciudades como Barcelona o Madrid sí sufren una competencia que consideran «totalmente desleal». Así lo afirmó ayer a este diario Borja Mussons, presidente de la Federación Vasca de Taxistas, que alerta de que lo que pasa en la Ciudad Condal, incluidos los altercados, «podría suceder aquí también. Se corre el riesgo de que desaparezcan 2.000 autónomos para darle todo el trabajo a dos empresas privadas», Uber y Cabify, que gestionan sendas aplicaciones de teléfono móvil que permiten conseguir coches cercanos y a bajo precio a golpe de 'click', con un simple geolocalizador.

En Álava hay alrededor de 200 licencias -del total de 2.000- y 186 están vinculadas a la Asociación Alavesa del Taxi (Alatax). Su máxima responsable, Izaskun López de Sosoaga, confirmaba que a partir de las 10.00 horas de hoy decidirán su postura, «pero en el ánimo de los compañeros está hacer huelga en señal de apoyo». En caso de que salga adelante, «pararemos desde ese mismo momento». Sus colegas vizcaínos y guipuzcoanos arrancan la huelga hoy a partir de las seis de la madrugada y está prevista que dure hasta la medianoche del martes.

Una hora y media después de la reunión de que Alatax decida su postura tendrá lugar otro encuentro entre representantes del sector a nivel nacional con el Ministerio de Fomento. El objetivo de los taxistas es lograr que el Gobierno central apruebe el próximo viernes un decreto que limite la aprobación de licencias VTC -vehículos de transporte colectivo- con las que trabajan Uber y Cabify, empresas «basadas en el embuste. Han venido aquí y han intentado cambiar las leyes con prácticas poco ortodoxas. Engañan a la gente», plantea Mussons, que recuerda que el paro convocado «de momento es de dos días, pero podría ser indefinido».

Hasta 2009 la legislación establecía que no debía haber más de una licencia VTC por cada 30 de taxi, proporción que los profesionales reivindican. Sin embargo, ese año, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero redactaba la Ley Ómnibus de liberalización de servicios, que no habla directamente del sector del taxi o VTC, pero tampoco establece una limitación entre ellas. Desde entonces, las nuevas autorizaciones de este tipo «se han multiplicado por diez».

«El servicio VTC ha existido toda la vida y debería seguir existiendo. Tiene su nicho de mercado, pero las medidas que se han ido tomando con los años han resultado todas erróneas», asegura el presidente de la Federación Vasca de Taxistas. En este sentido, López de Sosoaga añade que «en Álava hay empresas de transporte de coches de lujo que hacen sus servicios y con las que llevamos años conviviendo sin problema».

Riesgo «menor»

Pero ahora «se ha roto el equilibrio entre los taxis y las licencias VTC que aseguraban la supervivencia de ambos para beneficiar a dos empresas», dice, Borja Mussons en alusión a Uber y Cabify. «Mucha gente se está haciendo multimillonaria a costa de hundir el sector». Se le da ese nicho a dos firmas con intereses privados, «que aumentan los costes de trabajo porque son intermediarios y pagan salarios raquíticos a sus empleados. Estamos hablando de gente que trabaja 16 horas al día por 900 euros al mes».

Hasta la fecha, la problemática con Uber y Cabify no se ha dado en Euskadi. Según explica Mussons, el buen reconocimiento que tiene el taxi en el País Vasco a nivel nacional y la amplia oferta de transporte público hacen que la comunidad autónoma no sea atractiva para estas dos empresas. «Si no ven negocio, no vienen». En Vitoria «los taxistas vivimos de carreras cortas y el riesgo de que lleguen es menor», tercia la presidenta de Alatax. Con todo, hay solicitadas en el territorio treinta licencias VTC.

A la huelga que mantiene los taxistas de Barcelona desde el jueves y los de Madrid desde el sábado se sumaron ayer los profesionales de Valencia, Alicante y La Rioja. Hoy lo harán en Bizkaia y Gipuzkoa mientras que el sector en Álava lo decidirá durante la mañana.