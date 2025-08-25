Álava ya cuenta con medio millar de desfibriladores al alcance ciudadano

Cuando Manu buscó un gimnasio en Vitoria, además de la cercanía a su domicilio o el tipo de máquinas de cardio y musculación, tuvo muy ... en cuenta que tuviese un gran número de socios. ¿Por qué? En Euskadi, y a diferencia de otras comunidades autónomas, en las instalaciones deportivas y recreativas a partir de 700 usuarios diarios es obligatorio por decreto disponer de un desfibrilador externo automático (DEA) que, en el caso de este veinteañero, puede resultar vital ante su estado de salud y sus antecedentes familiares.

Este dispositivo instalado en este céntrico gimnasio se encuentra entre el medio millar que hay repartidos por 29 de los 51 municipios del territorio histórico. En la Casa Palacio de la Provincia, el parque tecnológico, supermercados y centros comerciales, fábricas, despachos de abogados, centros educativos… Una larga lista que crece y crece porque la gente es cada vez más consciente de lo importante que son estos aparatos que descargan un choque eléctrico sobre el miocardio del corazón a través del tórax para tratar de restablecer el ritmo cardiaco.

El registro de desfibriladores externos automatizados del Gobierno vasco pronto incorporará diez que en los últimos meses se han ido colocando en otras tantas juntas administrativas que pertenecen al municipio de Arraia-Maeztu, donde hasta ahora no había. «Lo primero que se debe hacer ante un suceso de este tipo es llamar al teléfono de SOSDeiak, pero durante la espera se necesita un recurso de emergencias y más en una zona con pueblos tan dispersos geográficamente como aquí», comenta su alcaldesa, Ana Asun Fernández de Monje, en conversación con ELCORREO.

Si bien resulta relativamente sencillo usar este tipo de dispositivos, pues el propio sistema guía con dibujos y mensajes a quien lo vaya a usar, a la vuelta del verano se van a impartir varios cursillos básicos a estos vecinos de la cuadrilla de la Montaña Alavesa para que sepan cómo utilizarlos cuando sean necesarios.

¿Dónde están los DEA?

Y en este municipio con 827 personas empadronadas lo hacen sin estar obligados. Porque, según el decreto del Gobierno vasco, resulta imprescindible en comercios con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados. En el caso de Álava tiene que haber en el aeropuerto de Foronda, la terminal de autobuses de la plaza Euskaltzandia y la estación de tren de la calle Dato, así como en todas aquellas que tengan más de 2.000 pasajeros diarios. También en los complejos deportivos o las piscinas públicas con una afluencia media diaria superior a 700 personas, como los que buscaba Manu entre la amplia oferta de gimnasios de la capital alavesa.

Tienen que disponer los centros educativos que superen las 2.000 personas entre alumnos y personal docente. Y no puede faltar un dispositivo de este tipo en teatros, auditorios, centros de congresos, salas de espectáculos y otros recintos con un aforo superior a 2.000 personas y centros de trabajo con 250 empleados. Además, en las residencias y centros de día para personas mayores, con discapacidad física, sensorial, intelectual o con enfermedad mental sólo es imprescindible en los que tienen una capacidad superior a 200 plazas.

Son los dispositivos que aplican de forma brusca y breve una corriente eléctrica de alto voltaje que detiene la arritmia y que se deben aprovechar mientras llegan los servicios de emergencia. En todo caso hay que comprobar previamente que la persona afectada está inconsciente –que no responde a los estímulos de voz o movimiento– y no cuenta con respiración. Entonces se les instalan los parches, el 'ápex' bajo la clavícula derecha y el 'vértex' en la zona inferior izquierda del tórax.