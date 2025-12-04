El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Restos acumulados en uno de los vertederos del territorio. E. C.

Álava contabiliza 258 vertederos incontrolados peligrosos

Más de un millar de antiguos depósitos en Euskadi suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud pública

Jon Casanova

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:17

Álava concentra 258 vertederos incontrolados dentro de los 1.562 depósitos inactivos identificados en Euskadi. Así lo afirma Ekologistak Martxan según los datos recopilados a ... partir del catálogo de suelos potencialmente contaminados del Gobierno vasco. La organización ecologista ha desarrollado una herramienta abierta que permite consultar la ubicación y el nivel de peligrosidad de cada emplazamiento.

