Álava buscará con Ryanair un nuevo destino que sustituya a Tenerife, cancelado en 2020 Un vuelo de la compañía 'low cost' despega de Foronda. / Rafa Gutiérrez La aerolínea 'low cost' elimina en enero la base de operaciones que tiene en la isla EL CORREO Martes, 3 septiembre 2019, 19:55

l diputado general de Álava, Ramiro González, garantizó este martes que la institución alavesa buscará junto a Ryanair un nuevo destino para sustituir los vuelos a Tenerife que pretende cancelar desde el próximo mes de enero, al eliminar la base de operaciones que la aerolínea 'low cost' tiene en la isla. González renunció a dar más detalles sobre las preferencias de la institución que lidera, gracias a cuya aportación económica opera la firma irlandesa desde Foronda.

González explicó que la eliminación del vuelo a Tenerife no supone ningún incumplimiento del contrato con la Administración foral porque éste hace referencia a un número determinado de conexiones -cinco- no de destinos concretos. El mandatario peneuvista se felicitó por la evolución que ha experimentado el aeropuerto alavés gracias al contrato con Ryanair, que ha permitido que 2018 se cerrase con 140.000 pasajeros y que augura que el ejercicio en curso se pueden alcanzar los 160.000 «con un alto nivel de ocupación de todos los vuelos», en particular el de Tenerife.