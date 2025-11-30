Álava busca la huella medieval del yacimiento romano de Iruña Veleia

Queda mucho, muchísimo terreno por explorar en Iruña Veleia. Apenas se ha actuado sobre una de las once hectáreas del antiguo recinto intramuros. Poco a ... poco se van descubriendo partes importantes del yacimiento, y no sólo de su brillante época romana, sino también de la más desconocida historia medieval. Aún sabemos poco sobre lo que ocurrió entre el final del Imperio y la Baja Edad Media. En ese sentido apuntan las obras de consolidación previstas en el nuevo tramo identificado de la muralla en dirección hacia el pueblo de Trespuentes.

Esa intervención en el denominado «cubo O12» irá mucho más allá del desbroce y de la limpieza de la zona, la consolidación de rellenos y la reposición puntual de fábricas (o, lo que es lo mismo, construcciones de piedras) arruinadas o perdidas en alzados para compensar su estabilidad. «Los arqueólogos de la empresa Qark excavaron hasta los niveles de cota del suelo y se ha considerado que es una zona importante en la que toca intervenir», explica a EL CORREO el jefe del Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación, Javier Fernández Bordegarai. Por eso, se realizará una investigación histórica, arqueológica y artística en el yacimiento que permita obtener datos.

En este punto, se detectan «bastantes» intervenciones de época medieval con reconstrucciones, reocupaciones y reutilizaciones de muros que pueden datarse entre los siglos X y XIV. Un periodo muy importante para los investigadores. Y es que, tras el esplendor en época romana, los siglos siguientes marcaron el declive «progresivo y definitivo» de la ciudad hasta el punto de que incluso se han encontrado enterramientos en recintos habitacionales, lo que –según los expertos– evidencia el abandono de la ciudad.

Aunque la construcción del nuevo centro de visitantes y descubrir más detalles sobre el circo romano se antojan como grandes hitos para el próximo año, el proyecto del «cubo O12» se coloca como una futura vía para profundizar en el estudio sobre el pasado de Iruña Veleia. «Sabemos muy poquito de su historia medieval. Desde los siglos V y VI hasta la 'Reja de San Millán' –escrita sobre 1025– apenas hay información, aunque en los últimos años se han encontrado muestras alrededor de la muralla», subraya Fernández Bordegarai. De hecho, en los últimos años se han realizado 21 sondeos para la rehabilitación de las murallas tardorromanas.

Dibujo de Becerro de Bengoa

En el siglo XIV hubo una encomienda del Priorato de la Orden de San Juan con una especie de granja ocupada por los agricultores locales para explotar en una zona intramuros. A partir de ahí se sabe que hubo una ermita, que Ricardo Becerro de Bengoa inmortalizó a través de un dibujo en el siglo XIX. «Es posible que todos esos restos de ocupación medieval se encuentren en la zona de la muralla, pues es un área muy boscosa y con mucha vegetación, donde se adivinan parcelas o muros», plantea el jefe foral que depende del Departamento de Cultura y Deportes, que gestiona la diputada socialista Ana del Val.

Pero las líneas de investigación en Iruña Veleia se multiplican y los recursos que se pueden aprovechar siguen siendo limitados. Además, los vestigios medievales son complicados de hallar en la actualidad porque hasta tiempos relativamente recientes se reutilizaron sistemáticamente sus sillares y mampuestos como materiales para nuevas construcciones. Esto afectó a la puerta sur de la muralla y los lienzos adyacentes, ya que eran los tramos más codiciados por los lugareños.