Álava activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas

La ola de calor que azota todo el país impacta este jueves en Álava con temperaturas cercanas a los 36 grados, de ahí, que a partir de las 13.00 horas se vaya a activar el aviso amarillo por temperaturas «altas extremas». Lo peor, sin embargo, está por llegar. El mercurio se disparará el domingo con valores extremos, los más elevados en lo que va de verano. La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) anticipa que varios municipios de la provincia rozarán los 40 grados.

Esta nueva alerta meteorológica coincide con el cuarto día de fiestas de Vitoria, que este 7 de agosto tiene a los más pequeños de la casa como protagonistas. Cuando inicien su paseíllo por el centro de la ciudad, el mercurio puede rozar los 35-36 grados. Una temperatura que este jueves podría alcanzarse en otros municipios, en especial, de Rioja Alavesa. De hecho, los pronósticos apuntan a que en el llamado eje del Ebro los termómetros marcarían 37 grados.

Esos registros podrían repetirse este viernes, jornada en la que el calor también apretará pero no golpeará tan fuerte como en otras zonas de la península, donde se esperan jornadas asfixiantes. Según explica el organismo estatal, la fachada cantábrica se ve afectada por un flujo fresco de componente norte que suavizará la sensación de bochorno, sobre todo, en la costa, donde las temperaturas serán más suaves. En líneas generales, el cielo estará poco nuboso o despejado con algunas nubes de evolución por la tarde en áreas de montaña del interior. El viento del sureste soplará con algo más de fuerza en el interior con brisas en el litoral.

⚠️AVISO ESPECIAL | Ola de calor.



→ Los pronósticos apuntan a un episodio largo: se prolongará, al menos, hasta el martes 12.



→ Afectará también al archipiélago canario.



→ Máximas de 40 a 42 °C en amplias zonas durante el fin de semana.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/chwEQYMeWp — AEMET (@AEMET_Esp) August 6, 2025

De cara al sábado, el calor no será tan intenso en la vertiente cantábrica. Soplará el viento del noroeste desde el mediodía y por la tarde y con ello bajarán las temperaturas, especialmente en la mitad norte, donde además a lo largo de la tarde y noche pueden aparecer nubes bajas. En el resto, cielos poco nubosos, y temperaturas que bajarán menos que en el norte y seguirá haciendo calor. En Vitoria, la máxima alcanzaría los 34 grados, aunque en Laguardia y otros puntos de Rioja Alavesa se esperan hasta 36.

Noche tropical

El episodio térmico con temperaturas abrasadoras que azota a España y que ya es el más largo de la serie histórica en esta época del año se alargará más de lo previsto. De hecho, la Aemet ha confirmado que durará, al menos, «hasta el martes», si bien reina cierta «incertidumbre» sobre su duración exacta. Provocado por una masa de aire cálida y seca de origen africano, la canícula dará una contundente estocada desde este domingo en Álava.

Según la predicción semanal de la Agencia Estatal de Meteorología publicada en su web, se espera una jornada tórrida. La agencia estatal pronostica 39 grados en Vitoria y valores similares en municipios de Ayala, Rioja Alavesa y otras comarcas de la provincia. El ascenso térmico se notará también el 11 de agosto. La Aemet avanza que el calor persistirá y los termómetros seguirán arrojando valores elevados; con una máxima de 40 grados para la capital alavesa. Además, dormir en la madrugada del domingo al lunes será una tarea complicada. Se espera una noche tropical con mínimas por encima de los 20 grados.