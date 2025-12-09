Alarma policial en Vitoria por 4 peleas multitudinarias durante el puente

«Todo empezó la tarde del viernes con un robo con violencia en la plaza de los Fueros», relatan medios internos de la Policía Local ... y la Ertzaintza. Ambos cuerpos bregaron durante todo el puente de la Constitución con dos grupos –de «unos 6-8 miembros cada uno»– enfrascados en una enconada pugna. Hasta la tarde de ayer, lunes, estos bandos acumulaban un mínimo de cuatro riñas tumultuarias, saldadas con tres heridos, otros tantos detenidos y un bate de béisbol confiscado en medio de una alarma policial en unas fechas especiales, con la ciudad rebosante de visitantes y actos multitudinarios.

Fuentes internas de ambos cuerpos confirman a este periódico que la primera confrontación ocurrió «sobre las 16.00 horas del viernes» en la plaza de Los Fueros. Integrantes de uno de estos supuestos grupos robaron el teléfono móvil a otro joven, al parecer adscrito a una banda rival. «Acabó con una brecha en la cabeza tras ser agredido con un candado de bicicleta». No quedó ahí el tema. Pasadas las 19.00 horas, varios de los supuestos implicados reaparecieron en la zona de Aldabe, en el Casco Viejo. «Las llamadas ciudadanas alertaron de quince varones dándose puñetazos y patadas, y también que algunos exhibían armas blancas».

Con la irrupción de los coches patrullas todos huyeron. Los uniformados auxiliaron a un varón «con varias heridas y contusiones». Esa misma jornada, la Policía Local logró capturar al autor material del robo con violencia de Los Fueros. Se trata de un «conocido» de Aguirrelanda. Aparte de por esta agresión, se le investiga desde hace semanas por «realquilar de manera ilegal una habitación» ubicada en un bloque de Adurza.

Tras este detención, la tranquilidad duró poco. Porque la tarde del domingo se sucedieron otras dos escaramuzas más, y con buena parte de los mismos sospechosos otra vez en los radares policiales. Las llamadas al 092 y al 112 advirtieron de una gresca en la ladera oeste del Casco Viejo entre «una quincena de varones» y que algunos portaban «navajas o cuchillos».

Como en ocasiones anteriores, el despliegue de las dotaciones policiales obró el milagro. Los participantes salieron a la carrera. «No hubo identificados», explican uniformados desplazados al lugar.

«Posible conflicto territorial»

Sobre las 19.30 horas reaparecieron en la misma zona de la capital alavesa. Aunque la secuencia fue un calco a las anteriores, esta vez los patrulleros asistieron a un participante «al que le habían rociado en el rostro algún líquido corrosivo». Necesitó atención sanitaria. Mientras peinaron las calles adyacentes, «vimos a algunos varones que huían con evidentes signos de haber recibido golpes». No ha trascendido si acudieron a urgencias.

Efectivos de la Ertzaintza, eso sí, confiscaron un bate de béisbol, presuntamente usado en las riñas tumultuarias del domingo. Los motivos reales para esta violenta animadversión son una incógnita. Con varias hipótesis abiertas, no se descarta que sea «un conflicto territorial».

Ayer lunes, la Policía Local detuvo a otros dos de los supuestos implicados. Mientras que la Ertzaintza tomó la antigua factoría de URSSA en busca de varios ladrones, alguno «relacionado» con los incidentes del viernes y del domingo. «Se han beneficiado de que este puente había menos recursos para este tipo de urgencias que en otras fechas. Por eso nos hemos tenido que coordinarnos con otros cuerpos», refiere un mando intermedio desde la comisaría de Aguirrelanda.