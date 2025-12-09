El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales desplegados la tarde de ayer en la plaza de Santo Domingo, en Vitoria. C. R.

Alarma policial en Vitoria por 4 peleas multitudinarias durante el puente

La Policía Local y la Ertzaintza ahuyentan a la quincena de implicados, algunos provistos de «armas blancas». Hay tres detenidos, otros tantos heridos y un bate de béisbol requisado

David González

David González

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:11

«Todo empezó la tarde del viernes con un robo con violencia en la plaza de los Fueros», relatan medios internos de la Policía Local ... y la Ertzaintza. Ambos cuerpos bregaron durante todo el puente de la Constitución con dos grupos –de «unos 6-8 miembros cada uno»– enfrascados en una enconada pugna. Hasta la tarde de ayer, lunes, estos bandos acumulaban un mínimo de cuatro riñas tumultuarias, saldadas con tres heridos, otros tantos detenidos y un bate de béisbol confiscado en medio de una alarma policial en unas fechas especiales, con la ciudad rebosante de visitantes y actos multitudinarios.

