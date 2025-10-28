Alarma policial porque jóvenes de hasta 7 provincias asistieron a las carreras ilegales en Álava y Burgos

El fenómeno va a más. La segunda convocatoria en quince días para presenciar o participar en carreras ilegales por Vitoria, Lantarón, Gojain y Miranda de ... Ebro concitó entre la noche del sábado y la madrugada del domingo a docenas de jóvenes llegados de hasta siete provincias diferentes. Esto es lo que se desprende de las sucesivas identificaciones practicadas por efectivos de la Ertzaintza, Policía Local y Policía Nacional, saldadas con más de una docena de sancionados.

En esta 'kdd' –como se denomina en el argot a estas citas para medirse sobre el asfalto y quemar rueda–, la mayoría de automóviles procedía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Pero también hubo otros de Navarra, Burgos, La Rioja y hasta Cantabria. Esa expansión de la afluencia respecto a la reunión anterior –del 12 de octubre– ha dejado un poso de inquietud y alarma en las distintas comisarías de Vitoria y de Miranda de Ebro, cuando todavía está abierta la investigación judicial por la muerte accidental de los jóvenes Izaro y Cristian el 13 de enero del año pasado. Ambos seguían estos piques desde un turismo en una recta del polígono industrial de Júndiz.

La juventud es un rasgo que amarra a la mayoría de la concurrencia a estas pruebas, donde se juntan vehículos de alta gama con utilitarios con varios lustros de carretera a cuestas. «En esas concentraciones se cometen irregularidades al volante sin medida de seguridad alguna respecto al público presente, en carreteras abiertas a la circulación y por supuesto sin ningún permiso oficial», tercian agentes conocedores de la situación.

Tanto el pasado fin de semana como el del 12 de octubre, la seguridad brilló por su ausencia. De hecho se vivieron situaciones de peligro para algunos peatones por el temerario proceder de algunos conductores.

En la última concentración, participantes y patrulleros de varios cuerpos 'jugaron' al gato y al ratón durante casi cinco horas. Del arranque en Gorbeia acabaron en Gojain, tras pasos previos por Lantarón y el polígono de Bayas, en Miranda de Ebro.

Identificación sencilla

Hubo un control de acceso al parking del centro comercial Gorbeia donde se produjo la primera convocatoria previa a las carreras, que siempre se desarrollan en polígonos industriales. Ese primer escenario cuenta con una única entrada y una salida, lo que facilitó el control policial de los vehículos sospechosos. Ahí se produjo la práctica totalidad de las sanciones impuestas, y permitió a la Ertzaintza hacerse una idea de la magnitud de este movimiento, que se retroalimenta a través de las redes sociales.

«Voy porque mis amigos siguen las cuentas de los organizadores y es una forma de pasarlo bien que nos encanta, porque nos gustan mucho los coches», traza Carla, de tan sólo 19 años y habitual de estas reuniones ilegales, circunstancia que constituye un enorme atractivo para muchos de los asistentes.

«Estos chicos no cuentan con que pueden perder la vida o sufrir un accidente de consecuencias inciertas», remarcan fuentes policiales de varios cuerpos. En el caso de Izaro y Cristian, los tres conductores implicados están imputados y podrían enfrentarse a penas de cárcel.