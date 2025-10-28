El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Docenas de jóvenes siguen uno de los piques el pasado fin de semana. Jesús Andrade

Alarma policial porque jóvenes de hasta 7 provincias asistieron a las carreras ilegales en Álava y Burgos

Los controles revelan un aumento de los asistentes. Aunque la mayoría son vascos, también vienen de Navarra, Burgos, La Rioja o Cantabria

David González

David González

Martes, 28 de octubre 2025, 00:20

Comenta

El fenómeno va a más. La segunda convocatoria en quince días para presenciar o participar en carreras ilegales por Vitoria, Lantarón, Gojain y Miranda de ... Ebro concitó entre la noche del sábado y la madrugada del domingo a docenas de jóvenes llegados de hasta siete provincias diferentes. Esto es lo que se desprende de las sucesivas identificaciones practicadas por efectivos de la Ertzaintza, Policía Local y Policía Nacional, saldadas con más de una docena de sancionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  2. 2

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  3. 3

    Fallece la mujer atropellada en el barrio vitoriano de Sansomendi hace dos semanas
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5

    De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie
  6. 6

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  7. 7 Detenido por agresión sexual a una mujer que acaba de conocer en Vitoria
  8. 8

    Familias de Adurtza y San Ignacio piden más información sobre la fusión
  9. 9 Detenido por agresión sexual a una mujer que acaba de conocer en Vitoria
  10. 10

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alarma policial porque jóvenes de hasta 7 provincias asistieron a las carreras ilegales en Álava y Burgos

Alarma policial porque jóvenes de hasta 7 provincias asistieron a las carreras ilegales en Álava y Burgos