Ajuria Enea abrirá los jardines pero no el palacio por la capitalidad

Ajuria Enea, el palacete del Paseo de la Senda que ha sido residencia oficial de los lehendakaris y escenario de algunas históricas citas como todas ... las del pacto antiterrorista que supuso la unidad política contra ETA, abrirá sus puertas al público con motivo del 45 aniversario de la capitalidad vasca de Vitoria, pero sólo las de la reja exterior. Los invitados podrán visitar los jardines aunque no podrán entrar al interior del noble edificio, como había solicitado la alcaldesa, Maider Etxebarria, que quiere que la ciudad abra las puertas de sus principales edificios institucionales para esa efeméride.

Según confirman fuentes de Lehendakaritza, las visitas al interior de la casona centenaria de estilo neovasco se han rechazado «por motivos de seguridad». «Sería muy complejo». Los mismos medios señalan que estudian que las visitas, de las que no se sabe aún cómo se organizarán, se celebren el mismo día 23 pese a que se había apuntado al sábado 24 como más sencillo al no ser lectivo. No obstante, los responsables de protocolo de las instituciones implicadas -Parlamento, Diputación, Delegación y Subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento- tratan de coordinarse para intentar realizar «algo conjunto».

Carta a Pradales

La apertura de Ajuria Enea era sin duda una de las más anheladas, ya que no realiza jornadas de puertas abiertas. Es por ello que Etxebarria había dirigido una carta al propio lehendakari del Gobierno vasco, Imanol Pradales, en la que le pedía su «colaboración en este día tan importante para Vitoria-Gasteiz» y le proponía abrir su 'casa' (en realidad el presidente del Ejecutivo autónomo duerme en Portugalete). «Correríamos con todos los gastos», pidió la alcaldesa, que también espera respuesta por parte de Pradales a otro ruego: el de aumentar el canon de capitalidad.