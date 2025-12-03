El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los aspirantes a la OPE municipal durante el primero de los exámenes. Igor Martín.

Aimar, el joven autista que pelea en los tribunales por ser funcionario de Vitoria

Una jueza obliga al Ayuntamiento a que evalúe los exámenes que hizo para la OPE de personas con discapacidad y Función Pública lo recurre

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

. Aimar, un joven bilbaíno de 21 años, tiene diagnosticado TEA (trastorno del espectro autista) desde muy pequeño. Los médicos le dijeron a su madre ... que «nunca iba ni a leer ni a escribir». Ella dejó su trabajo como maestra para volcarse en él y romper con todo tipo de barreras. Y así juntos iniciaron una de esas carreras de fondo llenas de obstáculos pero en las que han ido cubriendo etapas, pulverizando marcas y conquistando nuevos terrenos. Su último logro es haberle ganado un juicio en los tribunales al Ayuntamiento de Vitoria por haber excluido a Aimar de la última oferta pública de empleo para 14 puestos de funcionario diseñados para personas con discapacidad intelectual y cuyo proceso selectivo aún no ha terminado.

