Agricultura lanza su plan de ayudas sin destilación de vino

El Departamento de Agricultura del Gobierno vasco ya tiene listo su plan de ayudas para el sector primario en este ejercicio. La consejería de Amaia ... Barredo va a poner sobre la mesa 150 millones en subsidios para el 'agro' entre líneas para pescadores, apicultores y baserritarras con las ayudas a la renta de la PAC como principal partida, con 42 millones. Sin embargo, el sector del vino tendrá que esperar para saber el dibujo final de sus subsidios. Aunque Lakua sí reserva ya 4,2 millones para la cosecha en verde -el arranque de uva antes de que maduren-, de momento se mantiene la incógnita de qué va a pasar con la destilación, los subsidios para quemar vino y convertirlo en alcohol.

El plan no las contempla y en el Ejecutivo no descartan que finalmente no se activen. «La destilación es una ayuda extraordinaria. Según marche la temporada y se vaya viendo, se activará o no», apuntan fuentes de la consejería.

En abril del año pasado Agricultura ya había anunciado que sí habría subsidios a la destilación. En este ejercicio no es así y en el departamento ya se barajaba esta posibilidad desde otoño. «Nosotros damos ayudas estructurales y coyunturales. Sobre las segundas, la Comisión Europea nos está diciendo que algunas no se activarán. Es posible que haya cosecha en verde, pero destilación, a día de hoy, no», señaló en noviembre Amaia Barredo a este periódico.

El futuro de estas ayudas no es baladí, ya que en 2024 permitieron eliminar 8,5 millones de litros de vino 'made in Rioja Alavesa'. A cambio, 136 bodegas percibieron 7,35 millones de euros en ayudas, tal y como avanzó este diario. La trayectoria de estos subsidios, no obstante, ha sido irregular. El éxito cosechado por estas ayudas el año pasado fue el contrapunto a una convocatoria de 2023 que resultó ser un fiasco: entonces las peticiones no cubrieron ni la mitad del presupuesto. Ahora, tras una de las vendimias más cortas de los últimos años, los 86 céntimos que los vinicultores consiguieron el año pasado por eliminar vino y no contribuir al incremento de excedentes quedan en el aire.

En paralelo a la incógnita de estas ayudas, las que sí están en marcha son las de cosecha en verde, con un montante de 4,2 millones para el sector alavés, que dará 3.800 euros por hectárea.

En marcha el arranque de uva

Inicialmente, el plazo para pedir estas segundas ayudas concluía el 29 de abril. Sin embargo, en la penúltima jornada para presentar las solicitudes fue cuando tuvo lugar el gran apagón eléctrico que dejó sin luz a toda Álava, con Rioja Alavesa como la comarca que más tardó en recuperar el suministro. De ahí que el Ejecutivo decidiese prorrogar la convocatoria hasta el pasado martes 6 de mayo.

«Dado que la presentación de dichas solicitudes depende del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones y puesto que no se podía asegurar su correcto funcionamiento, se ha considerado conveniente la ampliación del plazo, en la línea marcada por el Ministerio de Agricultura y su Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios», argumentó el director de Desarrollo Rural, Ioseba Andoni Terreros, para justificar la extensión de plazos.

Ahora, con el plazo concluido, es el turno de que Agricultura valore las solicitudes. En la última convocatoria para el arranque de uva, Lakua concedió 4,4 millones en una convocatoria en la que el 10% de Rioja Alavesa pidió subsidios públicos para arrancar uva antes de que madurase.