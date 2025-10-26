«Buenos días, doña Mercedes». El respetuoso saludo se repite con cada interno que se cruza la directora de la cárcel de Zaballa. Al frente ... de la mayor prisión vasca desde marzo, Mercedes Iruarrizaga (Vitoria, 1979) lidia con la transferencia más enrevesada. A pesar del aumento de presos y de los ataques a funcionarios, se reafirma como una firme defensora de la reintegración.

- He preguntado a un buen número de funcionarios sobre usted. Todos dan informes positivos.

- No te lo creas (sonríe). Intento ser franca y honesta. Todos trabajamos aquí y qué gano mintiéndote si al día siguiente vamos a vernos. Todos trabajamos por lo mismo, que es el interno.

- También nos deslizan que en verano amagó con dimitir.

- Sí. A ver, es que tienes que lidiar con los internos, con sus situaciones, con los compañeros y con las personas que nos dirigen. Cuando tienes una idea clara intentas luchar. Si te dicen que no, da mucha rabia. Te lo justifican, te lo aclaran pero esa rabia...

- En septiembre pasaron de los mil presos, cifra récord.

- En el interior, hoy (viernes) ocupan un hueco 943 personas. Hemos llegado a los mil con los de libertad condicional y en 86.4 (tercer grado con pulsera telemática personalizada).

- Aunque no me negará que la situación actual es difícil.

- Trabajar con tantos internos es complicado, pero aún tenemos módulos cerrados. La idea es que el número de internos se corresponda con el de funcionarios. Me consta que el Gobierno vasco va a meter más compañeros. Se está formando a compañeros porque necesitamos gente.

- En las cárceles de Basauri y Martutene andan igual, ¿no?.

- Parecido. Viven lo mismo, sí.

- Supongo que les aliviará la apertura de Zubieta (suplirá a Martutene). ¿Hay fecha?

- No. Lo desconozco. Están pendientes de acondicionar bloques del centro penitenciario y de que lleguen los funcionarios nuevos para abrirla con seguridad.

- En todo caso les vendrá de maravilla, también a Basauri.

- Es que el número de internos está creciendo. Con algún guipuzcoano podremos decir 'venga vale ve para allí'.

- Con la transferencia, el Gobierno vasco habló de bajar la población reclusa con apuestas por el tercer grado, la reinserción.

- Seguimos con la misma idea. Pero entran internos con perfiles un poquito complicados, que no es tan fácil. Me refiero a que no tienen vinculación familiar, carecen de trabajo, su situación personal no está en el momento de decir 'voy a centrarme en mí, voy a trabajar mi drogodependencia, voy a buscar trabajo...'. Son un poco más jóvenes, con historias vitales muy problemáticas ya que han sido supervivientes de la calle y aquí siguen en esa línea. Hay que esperar un poquito. Ofrecemos formación. Si tu cabeza está pensando en cómo puedo liarla, pues por mucha formación que ofrezcas... Si solicitamos un tercer grado debe haber un trabajo previo y otro futuro. No te saco sin más. Si estás trabajando debes pagar la responsabilidad civil.

«Reflejo de la sociedad»

- Los funcionarios nos dicen que ha crecido la inseguridad en parte por el déficit de personal.

- Sí. Ahora mismo se están formando personas de la bolsa de trabajo para ir cubriendo esas necesidades hasta que salga la OPE. Hablo de los interinos, eso no lo había vivido con la Secretaría General (el Gobierno central). Por cierto ha llegado gente muy válida que quizá entró por aventura y que les gusta.

- Insisto en los agresores.

- Suelen ser personas algo más jóvenes, más impulsivas. Antes era una prisión más tranquila, pasa igual en Basauri y Martutena. Somos un reflejo de la sociedad. Aquí tengo chavales que no piensan más que en fumar porros. La inmediatez. Me lo tienes que dar porque sí. Les decimos que no, que hay normas. De verdad, su aprendizaje es brutal.

Entrada de drogas «Ahora triunfa la vía bucal y hubo que pedir radiografías de casi todo el cuerpo»

- Su oficio no es convencional.

- Es trabajar con personas para personas. A mí es que me gusta.

- Se ve, pero dentro tienen gente con mala vida y mala gente.

- Trabajamos para todos. Es más fácil trabajar con quien tiene una escala de valores. Alguno te dice; 'he robado un sobre de jamón en el Eroski porque no quiero asaltar a una señora y hacerle daño'. Dentro de esa maldad hay gente con principios, que te dicen que a una mujer o a un niño no se les toca. Hay otra que les cuesta entender las reglas del juego. La persona debe estar en el momento de decir: 'venga ayúdame'. Luego están los psicópatas, que te van a utilizar. Hay psicópatas en la calle, que se mueven en los límites legales.

- ¿Cuál es el grado de reincidencia del que sale de prisión?

- Haberlos haylos. Es porque hacen del delito su forma de vida y lo asumen. Y otros porque las circunstancias les llevan a ello. En su núcleo social el delito es lo común. Mira, este verano vino la BOS (Orquesta Sinfónica de Bilbao) y había internos que jamás habían visto un concierto de música clásica. Nadie dijo ni mú y la ovación fue larga, larga.

- Qué pasó con la asociación que intentó meter alcohol para sus alumnos, la mayoría etarras.

- Que se les retiró la entrada. Creo que no se dieron cuenta de las consecuencias que tiene el alcohol aquí dentro.

- Creo que el 68% de los interinos son mujeres.

- Puede ser. El número de internos es muy superior al de internas. Lo que me preocupa es que los trabajadores sepan solucionar los problemas del día a día. Sí es verdad que, culturalmente, la población inmigrante muchas veces no ve a las mujeres como autoridad. Pero si tu mujer funcionaria dices 'hasta aquí', vale. Se les forma, se les da herramientas y van aprendiendo de los veteranos. Si en el recuento no te levantas, parte. Si te habla mal por ser mujer, parte.

- Según datos oficiales, uno de cada 3 internos es extranjero.

- Sí. Lo que está pasando en la calle se traslada aquí.

- Varios presos han escapado.

- Son 'no reingresos', escapar es saltar el muro. Normalmente dicen que 'es que la novia, es que tal...'. Te da rabia por todo el tiempo invertido.

68% de interinos, mujeres «Hay internos que no ven su autoridad, ellas deben hacerse valer»

-¿Qué piden los directores de las cárceles vascas?

- Yo, el personal. Sé que están en ello. El problema es que no podemos parar. Esto no es una fábrica. Los necesito ya, ya, ya, ya.

- Entiendo que ahora parchean con horas extras (las peonadas).

- Tiras de la profesionalidad de los funcionarios. Señores, esto hay que sacarlo adelante. Y lo hacen, toda la plantilla.

- ¿Cuándo abrirá el módulo para presos peligrosos?

- El módulo 14 será el de primer grado. Están terminando de acondicionarlo. Faltan dos galerías. Luego hay 40 funcionarios que han dado la formación en colaboración con la Ertzaintza. Será muy importante trabajar en equipo porque esos internos son miuras. Hay que saber torearles.

- Vamos al tráfico de drogas.

- A ver, lo hay. Que hacemos esfuerzos te lo aseguro. La Ertzaintza, los paquetes que entran... Se trabaja con Osakidetza y la jueza de vigilancia penitenciaria. Cuando nos llega algo de los 'pajaritos' (chivatazos) se pide radiar (rayos x). Antes, los internos se lo metían por vía anal ('empetao' en el argot) y últimamente por vía bucal. ¿Por qué? Porque los rayos se hacían a la parte baja del abdomen, así que hubo que hablar con Osakidetza para que ampliara las radiografías.

- Van 4 años de la transferencia. ¿Cuál es la principal diferencia?

-La experiencia. En la Secretaría General estaban más que rodados y aquí estamos arrancando. Ya se van viendo luces, pero al principio era... ·Es que hubo que cambiar hasta el membrete. Empezar de cero es difícil.