La Agencia Vasca del Agua destapona el puente de Trespuentes y critica la «inacción del titular»

El puente de Trespuentes ya tiene limpios y despejados sus ojos. La Agencia Vasca del Agua (URA) retiró ayer, jueves, troncos y restos vegetales acumulados ... en el viaducto de la localidad alavesa con el firme propósito de «restablecer» su «capacidad de desagüe y reducir riesgos ante la temporada de lluvias». Los trabajos han supuesto una inversión de 8.000 euros. Así lo ha comunicado este viernes la entidad, que ha aprovechado esta intervención para dar un tirón de orejas al «titular» de la infraestructura por su «inacción».

URA ha recordado que la normativa vigente establece que «corresponde al titular del puente velar por la retirada de obstáculos que comprometen la seguridad hidráulica». En el caso de que la titularidad no esté claramente definida, como parece ser el caso, «se entiende que recae en quien mantiene la vía de paso o comunicación que exista sobre la estructura», apostilla. De hecho, en cumplimiento de la normativa, son varias las juntas administrativas y ayuntamientos que realizan el mantenimiento de la sección hidráulica de los puentes: «Nanclares de Oca, Pobes, Hereña, Ribabellosa, Igai o Berganzo, entre otros», desgrana la Agencia Vasca del Agua en un comunicado.

En este sentido, URA recuerda que interviene en «situaciones de emergencia», especialmente cuando se prevén lluvias intensas, para destaponar ojos de puentes obturados por la acumulación de restos -no retirados por los titulares-, que puedan «reducir de forma significativa su capacidad de desagüe». La «preocupante acumulación de madera y troncos de gran porte» en los ojos del viaducto de Trespuentes, unida a la «falta de actuación por parte del titular», URA ha intervenido «nuevamente en auxilio para contribuir a limitar el recrecimiento de la lámina de agua en los días de lluvia intensas», ha denunciado.

«Prevenir riesgos»

Esta situación, según subraya la Agencia Vasca del Agua, no es nueva. URA recuerda que viene «alertando» sobre la importancia de «cumplir» la normativa para «prevenir riesgos». A este respecto, el director de la entidad, Asier López Etxebarria, ha «lamentado profundamente la inacción del titular del puente, que debería garantizar la seguridad hidráulica de la infraestructura». De igual modo, ha recordado que «la prevención es clave para reducir el riesgo de inundación y que la colaboración interadministrativa resulta imprescindible para proteger a la población y al territorio».

La Agencia Vasca del Agua detalla, además, que desde el año 2012 ha velado por la sección hidráulica del puente de Trespuentes con actuaciones por valor de 50.000 euros. Además, en 2015, «se retiraron sedimentos acumulados que tuvieron un coste de unos 180.000 euros», ha apuntado. De igual modo, URA avanza que estos días está previsto «intentar retirar la madera muerta o cercana a caer» en el tramo comprendido entre Momario y Trespuentes para evitar que se vuelva a acumular a la altura del puente.