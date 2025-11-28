El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un operario prepara los troncos retirados del puente para que se los lleve un camión. URA

La Agencia Vasca del Agua destapona el puente de Trespuentes y critica la «inacción del titular»

URA ha retirado troncos y restos vegetales acumulados en los ojos del viaducto para «restablecer la capacidad de desagüe y reducir riesgos ante la temporada de lluvias»

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

El puente de Trespuentes ya tiene limpios y despejados sus ojos. La Agencia Vasca del Agua (URA) retiró ayer, jueves, troncos y restos vegetales acumulados ... en el viaducto de la localidad alavesa con el firme propósito de «restablecer» su «capacidad de desagüe y reducir riesgos ante la temporada de lluvias». Los trabajos han supuesto una inversión de 8.000 euros. Así lo ha comunicado este viernes la entidad, que ha aprovechado esta intervención para dar un tirón de orejas al «titular» de la infraestructura por su «inacción».

