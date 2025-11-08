Agatha Ruiz de la Prada: «Diseñar pañales fue lo que más dinero me dio durante una temporada» La diseñadora madrileña presenta este sábado en la Euneiz su libro 'Todo por un plan' tras recibir anoche en Vitoria el premio Tartalo de la Semana de lo Fantástico

Agatha Ruiz de la Prada presenta esta tarde en Vitoria sus memorias 'Todo por un plan'.

Ramón Albertus Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:40 Comenta Compartir

«Es una cabronada lo mucho que se tarda en venir de Madrid a Vitoria en tren, ¿verdad?». De esa forma saluda por teléfono Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) cuando se le pregunta qué tal. La popular diseñadora de moda recogió ayer el Premio Honorífico Tartalo tomando el relevo del reconocido bailarín y coreógrafo Igor Yebra. Además participa hoy en la presentación de 'Todo por un plan', un libro en el que combina memorias con un humor irreverente. El acto se celebra en el auditorio de la Euneiz (20.00 horas) en la penúltima jornada de la Semana de lo Fantástico en las Artes-Tartalo, con el que colabora EL CORREO.

– Hace cuatro años la vimos por última vez en Vitoria, donde expuso en el Centro de Exposiciones Fundación Vital. Ahora le premian por su labor en el terreno fantástico.

– Sí, me acuerdo de la exposición. Con este premio Tartalo estoy muy contenta porque aunque nunca se sabe muy bien de dónde viene todo, creo que tiene que ver con que soy muy amiga de Igor Yebra.

– Ganador el año pasado.

– Con él estuve haciendo el vestuario de 'La Bella Durmiente' en Uruguay. Yo empecé con Julio Boca y lo acabé con él. Fue algo emocionante porque la gente de allí es espectacular. Y para ellos, el ballet es como una religión, ¿sabes? Tienen uno de los mejores teatros de ballet del mundo y lo cuidan muchísimo.

– ¿Qué sabía del ciclo vitoriano?

– Que es un congreso sobre la fantasía y la imaginación. Y como más de una vez hemos he hecho algo muy fantasioso e imaginativo lo han reconocido. La verdad es que tiene muchísimo mérito este señor (Raúl Montero, director) que aprecia mucho Igor y está haciendo un festival importante.

– Anunciaron el premio comentando que Agatha es una persona fantástica.

– He echado en falta a más gente en las charlas y conferencias. Mi hijo (Tristán Ramírez) ha dado una que se la ha preparado fenomenal y ha sacado un montón de fotos de toda mi trayectoria en las que había trajes fantásticos desde el inicio. Espero que hoy venga más gente al encuentro y no pensar que el tema cultural interesa mil veces menos que en el deportivo.

«En Guimaraes, que es la ciudad más antigua de Portugal, diseñé las fachadas de un barrio entero»

– En su libro 'Todo por un plan'

contaba un dato curioso, que el producto que más vendió durante una temporada eran unos pañales que se comercializaban en Ecuador.

– Sí, nuestro trabajo es llevar la fantasía a un producto normal. Hubo un año que yo empezaba mis conferencias preguntando a que no sabes qué es lo que más dinero me ha dado este año. Era una pregunta que le gustaba a todo el mundo. Y ese año lo que más dinero me había dado habían sido los pañales en Ecuador.

– ¿Y en este momento?

– Pues en este momento no te lo sabría decir, pero lo que estoy otra vez es en una época de muchos productos nuevos. Por ejemplo, se hacen chocolates, aceite, carritos para la compra, ropa para perros, juguetes para niños... Estoy haciendo sal y pimienta para Carmencita. Son muchos, muchos... ni yo me acuerdo.

– Más los desfiles.

– Estaba en México la semana pasada. La semana anterior hice cinco desfiles en una semana: Santander, Jimena de la Frontera, Gran Canaria, Valencia y Washington.

– Si piensa en proyectos, ¿qué le queda por hacer, un edificio con fachada de Agatha?

– En Guimaraes, que es la ciudad más antigua de Portugal, donde nació la independencia de Portugal, pues hay un barrio entero, que es el barrio Ágata. Eran casas de protección oficial que estaban muy deterioradas y el alcalde me encargó 'agatizarlas'. El día que lo inauguramos hubo una fiesta muy guay y al final todo el mundo bailaba y cantaba 'Que viva España'. No es fácil que los portugueses bailen eso, ¿eh?