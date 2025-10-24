El aeropuerto de Vitoria despega este invierno con un 38% más de plazas por los nuevos vuelos a Madrid y Barcelona Foronda figura entre los aeropuertos con el mayor incremento de asientos de toda la red de Aena

Saioa Echeazarra Viernes, 24 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Foronda entra oficialmente esta semana en la temporada de invierno, que en la aviación comercial transcurre desde el domingo 26 de octubre hasta el 28 de marzo. Las compañías aéreas han programado en el aeropuerto de Vitoria una oferta que asciende a 143.800 asientos, lo que supone un importante incremento del 37,8% con respecto a la pasada campaña de frío, según el porcentaje anunciado por Aena en un comunicado este viernes.

Se trata de la segunda subida más alta de toda la red de aeropuertos de la sociedad público-privada, solo superada por Córdoba. Le siguen Murcia (+29,8%) y Badajoz (+23,4). Este destacado aumento obedece al estreno de los enlaces a Madrid y Barcelona, que partirán el próximo 6 de noviembre. Los billetes que ha puesto a la venta Volotea, aerolínea que debuta en la instalación alavesa, se anuncian por importes competitivos, en algunos casos desde apenas 20 euros (sin contar el coste de la maleta y otros recargos). Estos nuevos enlaces se operarán cuatro veces por semana cada uno, los lunes, jueves, viernes y domingos.

Se trata de la gran novedad en un cartel que en lo que a vuelos regulares respecta se completa con cuatro destinos fijos de Ryanair. En la temporada invernal se mantienen Alicante (lunes, viernes y sábados), Sevilla (lunes, viernes y domingos), Milán (viernes y domingos) y Charleroi (viernes y domingos). En algunos días de la semana sueltos habrá también frecuencias adicionales. Esta oferta se ha visto afectada por los recortes aplicados por la compañía irlandesa en su particular «guerra» con Aena a cuenta de las tasas aeroportuarias. En Vitoria, esto se ha traducido en la supresión de 2.000 plazas en las conexiones de invierno en Foronda, si bien no ha supuesto la eliminación de destinos.

Seis rutas fijas

De este modo, Foronda despliega una operativa de invierno compuesta por más de una docena de destinos, seis fijos y el resto chárter. Buena parte de los vuelos extraordinarios se concentrarán en diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Habrá un enlace a Estambul en la jornada del 4; otros a Bratislava -capital de Eslovaquia- y a Viena saldrán el 5. Se suman Verona y Venecia, en Italia, con salida en la jornada del 5. Los billetes están a la venta en agencias de viaje dentro de paquetes vacacionales que incluyen el alojamiento, los traslados y otros servicios. En paralelo, ya se han programado los primeros vuelos especiales para la Semana Santa con Egipto y la capital eslovena de Ljubljana el 4 de abril.

En total, las compañías aéreas han programado en los aeropuertos de la red de Aena en España 137,6 millones de asientos (incluyendo salidas y llegadas) y 788.400 operaciones comerciales para la temporada de invierno. Esta oferta de plazas es un 3,5% superior a los programados en la misma temporada de 2024 y un 3,3% mayor en operaciones.