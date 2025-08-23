El aeropuerto de Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con vuelos por abrir a Francia, Italia y Alemania

El aeropuerto de Hondarribia-Gipuzkoa celebra hoy sus 70 años, y lo hace en el mejor momento de su historia con cifras récord de destinos ( ... 10), aerolíneas (5) y pasajeros (cerca de 500.000 al año) y la vista puesta en seguir creciendo. El alavés de Foronda, con 45 años de vida, aspira a parecidos números con sus nuevos vuelos programados

El objetivo de Hondarribia, adelantan fuentes de Ortzibia, la sociedad interinstitucional para su promoción, es ampliar el catálogo de rutas internacionales y abrir conexiones con Francia, Italia y Alemania. Destinos que cumplen con el perfil que se busca: enlaces que sean de utilidad para las empresas y acerquen a sus clientes y proveedores y mercados atractivos desde el punto de vista turístico. «La realidad económica e industrial de Gipuzkoa y su potencia como destino son la base del crecimiento», resumen en Ortzibia, que agrupa al Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Hondarribia, Irun y San Sebastián y la Cámara de Gipuzkoa.

Conexiones actuales Madrid Barajas Adolfo Suárez. Iberia. Todo el año.

Barcelona El Prat Josep Tarradellas. Vueling. Todo el año.

Gran Canaria Binter Canarias. Todo el año.

Tenerife Binter Canarias. Abril-Octubre.

Sevilla Volotea. Febrero-Octubre.

Málaga Volotea. Abril-Octubre.

Menorca Volotea. Junio-Octubre.

Palma de Mallorca Volotea. Junio-Octubre.

Londres London City. British Airways. Todo el año.

Edimburgo British Airways. Junio-Julio.

El aeródromo vecino vive tiempos de vino y rosas dentro de su modestia y las limitaciones por su ubicación y tamaño, pero no siempre ha sido así. Incluso su viabilidad se ha puesto en entredicho en más de una ocasión ante la escasez de oferta, su limitada pista y el encorsetamiento al que está sometido por su localización entre Francia, el río Bidasoa y el parque ecológico de Plaiaundi.

De hecho, su despegue es muy reciente. Se ha producido después de la pandemia de covid, a rebufo del repunte generalizado del tráfico aéreo tras la crisis sanitaria y gracias al esfuerzo de las instituciones por diversificar destinos más allá de Madrid y Barcelona ante el reto que supondrá la entrada en servicio en Gipuzkoa del Tren de Alta Velocidad, prevista para 2030, que permitirá a los viajeros llegar al centro de Madrid en 2 horas y 45 minutos. Es precisamente esta nueva competencia con la ruta a la capital, la más utilizada, la que explica el afán por buscar conexiones alejadas del radio de la alta velocidad ferroviaria, como las abiertas a Canarias, Baleares y Reino Unido.

El resultado es que si en 2019 pasaron por la instalación aeroportuaria guipuzcoana 320.440 pasajeros, el año pasado lo hicieron 486.494, un 51,8% más en apenas cinco años. Una cifra que permite haber alcanzado ya el objetivo para 2030 y un bagaje que lo convierte en el segundo aeropuerto de España que más ha crecido en términos porcentuales en el último lustro, solo por detrás del canario de La Gomera (55,6%).

En cualquier caso, en Ortzibia rebajan el impacto negativo que pueda tener el nuevo tren. «La llegada del TAV ampliará la posibilidad de viajar a Madrid», reconocen las fuentes consultadas. Pero explican que «la experiencia de otras ciudades nos muestra que avión y tren conviven perfectamente. Cada uno atiende a unas necesidades específicas». De similar opinión es el director del aeropuerto, José Manuel Sánchez Losada, quien evidencia que el impacto que tendrá el TAVen la ruta áerea a Madrid «dependerá de la duración final del trayecto en tren, los horarios y frecuencias de trenes y aviones, los precios y el motivo del viaje». En cualquier caso, comparte que «la experiencia en otros territorios con alta velocidad dice que el tráfico aéreo sufre un ajuste al principio, pero con el paso del tiempo se recupera».

Francia y ampliaciones

Una vez inaugurado el aeropuerto de Fuenterrabía, el primer vuelo comercial regular llegó el 2 de septiembre de 1955. Un avión de la compañía Aviaco, un Bristol DC-3, aterrizó procedente de Madrid pasadas las cinco de la tarde con 43 pasajeros más la tripulación, compuesta por dos pilotos, una azafata, un mecánico y un radiotelegrafista. El precio del billete (ida y vuelta) fue de 450 pesetas (2,70 euros) y permitía transportar un equipaje de hasta 20 kilos. Como anécdota, una persona con billete no llegó a tiempo en Madrid y lo perdió. Una hora después de su aterrizaje, el avión despegó de vuelta a Madrid con 31 pasajeros, la mayoría veraneantes en Gipuzkoa que regresaban a casa.

No tardaron en hacerse evidentes las limitaciones que tenía la pista del aeropuerto guipuzcoano, de 1.200 metros y orientada hacia Francia, que obligó a llegar a acuerdos con París para poder acceder al espacio aéreo del país vecino. El primero entró en vigor en 1959 y el último, de 1992, abrió la puerta al uso de aviones a reacción e impide sobrevolar cielo galo entre las 22.00 y las 7.30.

Respecto a la longitud de la pista, se sucedieron las ampliaciones hasta alcanzar en 1970 los 1.754 metros. Aun y todo, parecía insuficiente ante el desarrollo de aeronaves cada vez más grandes y rápidas y, además de estudiar más extensiones en Hondarribia, en aquellos años se analizaron emplazamientos alternativos. Usurbil fue la opción considerada más factible. En 1972, sectores empresariales guipuzcoanos costearon un estudio que abogaba por trasladar el aeropuerto a esta localidad, donde se podría alargar la pista hasta los 2.500 metros. Esta posibilidad se perdió durante los convulsos años del final de la dictadura y el arranque de la democracia.

El último intento, y el más serio, de mejorar las prestaciones del aeródromo fue en 2001, cuando el Gobierno de Aznar presentó un proyecto para ampliar la pista en 600 metros. Suponía derribar el barrio de Mendelu y el realojo de los vecinos, por lo que contó con el rechazo de estos y de las instituciones vascas. Se barajaron adaptaciones que también acabaron descartándose.

De la posible ampliación se pasó al recorte. Por motivos de seguridad y para cumplir la normativa europea, en 2017 se redujo la pista en 300 metros. Se implantó un ranurado especial en la superficie para potenciar el frenado de las aeronaves en una pista tan corta como la resultante.