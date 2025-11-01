Aena desbloquea el acceso para que DHL construya su nuevo hangar en Foronda

DHL sigue dando pasos en su plan para expandirse en el aeropuerto de Vitoria con un nuevo hangar para el mantenimiento de sus aviones que ... prevé tener en servicio para mediados de 2027. El complejo, que supondrá una inversión de más de 40 millones de euros y generará 50 empleos locales directos, se emplazará en una parcela próxima a sus instalaciones, ubicada a continuación de la nave de la sociedad SCS, en un extremo de la plataforma, que requerirá de una ampliación. Y la multinacional será la que se haga cargo de esta actuación, como una parte más del proyecto, según fuentes consultadas por este periódico.

Ampliar

Esa intervención de la zona de la plataforma prosigue en estos momentos su tramitación, y cuenta con el visto bueno de Aena. La compañía ya había avanzado que esta expansión está «autorizada» y que construiría los propios accesos de entrada y salida de aeronaves al hangar. En cuanto a las dimensiones, la instalación ocupará en total más de 19.700 metros cuadrados, de los que 6.600 metros corresponden al propio hangar, 1.605 metros de instalaciones exteriores y una superficie de la plataforma o pista de 11.500 metros, según cifras proporcionadas por la propia firma germana.

Por su parte, desde Aena confirman que el aeropuerto está trabajando en el marco del proyecto de «un futuro hangar con superficie pavimentada anexa». El gigante de la paquetería avanza así en un plan crítico para el futuro de Foronda. El hangar «reforzará más» el papel estratégico de la infraestructura dentro del mapa europeo, viene subrayando la empresa que acaba de cumplir tres décadas desde su aterrizaje en la terminal alavesa. Hoy opera más de 24 movimientos aéreos diarios y emplea a más de 300 profesionales en sus instalaciones del aeropuerto vitoriano. Y es que el hangar convertirá al aeródromo de La Llanada en el segundo 'hub' más importante para reparar aviones en Europa, sólo por detrás de la sede central de Leipzig. El proyecto ha centrado unas negociaciones lideradas por la Diputación de Álava con el objetivo de impulsar la infraestructura aeroportuaria.

Búsqueda de personal

Los pronósticos marcan el próximo mes de febrero como plazo para comenzar las obras del nuevo complejo. En ese contexto, DHL sigue reclutando personal para la instalación. Tras publicar una primera oferta para dar con un gerente que «jugará un papel central» en la construcción del espacio, la multinacional ha lanzado otras dos para labores de mantenimiento a través de su filial European Air Transport Leipzig.

Hay que recordar que en ese mismo marco este curso se ha impulsado un ciclo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina que imparte Egibide también con apoyo foral, y que ya ha despegado con sus 20 primeros alumnos.