El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. C.

La Aemet avanza el tiempo en Álava para el puente de diciembre

Después de una semana marcada por el paso de varios frentes, el fin de semana las temperaturas subirán y las lluvias irán remitiendo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina. Este año, el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado, y el lunes 8, Día de la Inmaculada. Estas vacaciones son más corts que en otros años pero, a buen seguro, muchos ya tienen planes y escapadas pensadas. Álava recibirá también visitantes y, por el momento, en lo que al tiempo respecta, tienen buenas noticias.

La Aemet ha avanzado la predicción meteorológica hasta el lunes en el territorio. Hasta el viernes, la semana se presenta marcada por la inestabilidad con lluvias, tormentas, viento y temporal marítimo -hay alerta naranja por olas de más de 5 metros hasta el jueves incluido-. Los culpables son varios frentes que entrarán casi seguidos por Galicia y que afectarán a toda la cornisa cantábrica.

El mal tiempo, sin embargo, durará hasta el viernes. A partir de mañana, la lluvia será la nota predominante con chubascos intermitentes, que sobre todo se concentrarán entre las 12 y las 18.00 horas. Jueves y viernes serán jornadas muy lluviosas. Sin embargo, para el viernes las temperaturas experimentarán un paulatino aumento con respecto a las jornadas anteriores.

Cambio de tendencia

Según indica la Agencia Estatal de Meteorología, en Vitoria se pasará de 10 grados de máxima este miércoles a 16 el sábado. A partir de ese día las lluvias irán remitiendo y los cielos se despejarán el domingo y lunes. Para el domingo, el organismo estatal pronostica máximas similares (entre 15 y 16 grados) y mínimas algo más altas (en torno a los 9).

La lluvia no está descartada al cien por cien pero la probabilidad es bastante más baja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se refugia en un autobús una mujer que denuncia una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria
  2. 2 Se refugia en un autobús una mujer que denuncia una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria
  3. 3

    Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia
  4. 4

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  5. 5 Una chocolatería, una pastelería, una gildería... Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol en Álava
  6. 6

    Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia
  7. 7

    Montaña Alavesa estrena un portal inmobiliario para retener vecinos en la comarca más vaciada
  8. 8

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10 El festival Umbra Light iluminará del 6 al 8 de febrero nuevas zonas como San Martín y Coronación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aemet avanza el tiempo en Álava para el puente de diciembre

La Aemet avanza el tiempo en Álava para el puente de diciembre