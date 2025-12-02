La Aemet avanza el tiempo en Álava para el puente de diciembre Después de una semana marcada por el paso de varios frentes, el fin de semana las temperaturas subirán y las lluvias irán remitiendo

Silvia Osorio Martes, 2 de diciembre 2025, 11:18 Comenta Compartir

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina. Este año, el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado, y el lunes 8, Día de la Inmaculada. Estas vacaciones son más corts que en otros años pero, a buen seguro, muchos ya tienen planes y escapadas pensadas. Álava recibirá también visitantes y, por el momento, en lo que al tiempo respecta, tienen buenas noticias.

La Aemet ha avanzado la predicción meteorológica hasta el lunes en el territorio. Hasta el viernes, la semana se presenta marcada por la inestabilidad con lluvias, tormentas, viento y temporal marítimo -hay alerta naranja por olas de más de 5 metros hasta el jueves incluido-. Los culpables son varios frentes que entrarán casi seguidos por Galicia y que afectarán a toda la cornisa cantábrica.

El mal tiempo, sin embargo, durará hasta el viernes. A partir de mañana, la lluvia será la nota predominante con chubascos intermitentes, que sobre todo se concentrarán entre las 12 y las 18.00 horas. Jueves y viernes serán jornadas muy lluviosas. Sin embargo, para el viernes las temperaturas experimentarán un paulatino aumento con respecto a las jornadas anteriores.

Predicción semanal:



Hoy: temporal marítimo en el litoral gallego, el martes y miércoles se extenderá al litoral cantábrico.



Martes: un frente frío con chubascos recorrerá la península de oeste a este, afectando también a Ceuta y Melilla. Cota de nieve 1000-1200 m.



(1/3) pic.twitter.com/eXx6luhs0Z — AEMET (@AEMET_Esp) December 1, 2025

Cambio de tendencia

Según indica la Agencia Estatal de Meteorología, en Vitoria se pasará de 10 grados de máxima este miércoles a 16 el sábado. A partir de ese día las lluvias irán remitiendo y los cielos se despejarán el domingo y lunes. Para el domingo, el organismo estatal pronostica máximas similares (entre 15 y 16 grados) y mínimas algo más altas (en torno a los 9).

La lluvia no está descartada al cien por cien pero la probabilidad es bastante más baja.