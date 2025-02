Adorado a distancia

Jorge Barbó Miércoles, 13 de mayo 2020, 00:20 Comenta Compartir

Nuria todavía tiene ese gesto exhausto, esa expresión de profundo agotamiento, esa que se les pone a las madres cuando acaban de parir. Y, aún así, está radiante. Edu, en cambio, está tan fresco. Henchido de orgullo, el tío gasta una sonrisa de oreja a oreja. Se le dibujó en el rostro el lunes. Yahí permanecerá todavía un tiempo. Hasta que ese artefacto chiquitín empiece a llorar hasta desgañitarse. Él tiene una forma un poco extraña de arrullar al bebé. Esa inconfundible forma de cogerlo, que parece que tuviera un valiosísimo huevo de Fabergé o un explosivo entre los brazos, denota que es el primer hijo. La imagen es de una ternura infinita. Ayer, cuando se tomó la fotografía, Yuriel, ese pequeño sonrosado, con su gorrito, ese protohumano tan frágil como un polluelo desplumado, acababa de cumplir 24 horas de reloj. Abrió los ojos a la vida en plena desescalada. Sus padres sí que se han adentrado en una nueva fase.

Lo normal es asistir a uno de esos cursos preparto, pero esto no tiene nada que ver con la normalidad. Nuria ha tenido que prepararse para el momento a través de libros y por algún que otro vídeo. «No teníamos miedo, sobre todo porque ya veíamos que los casos iban bajando, que la curva se estaba aplanando, conforme se acercaba la fecha. Y, aunque se nos ha adelantado un poco, hemos vivido esto con mucha tranquilidad», cuenta el padre desde allá arriba, desde la ventana.

Ampliar Nuria y Edu, con su hijo en brazos, se besan en la ventana desde su habitación de Txagorritxu. Igor Martin

A Yuriel no le han podido venir a adorar al hospital. No le han llenado la habitación de flores, de peluches enormes y de canastillas. Las plantas de maternidad acostumbran a tener cierto aire de bazar, de zoco más bien. Tendida en la cama, la madre, dolorida, con las entrañas del revés, como si al útero le hubieran dado una vuelta igual que a los calcetines, tiene que mantener la sonrisa frente a un regimiento de familiares. Tras dar a luz toca soportar a la tía de Cuenca que ya está sacando parecidos al minuto. A tu suegra y a ese abuelo primerizo que no había llorado en su vida. Todo eso es lo normal.

Ahora, sin embargo, la estampa es esta, la del abuelo Rafa (no aparece en la fotografía, aunque el hombre estaba felicísimo) y la tía Marimar saludando desde fuera, a la entrada del hospital de Txagorritxu. Están conociendo a nieto y sobrino, asomado desde la ventana, asomado a la vida, asomado a estos días tan raros.

Desde el pasado de marzo, han nacido 408 criaturas en el HUA. Y, a pesar de lo entrañable de la estampa, de toda la felicidad que irradia esa pareja, a uno le resulta descorazonador pensar que el pequeño Yuriel y 407 seres más, la promoción alavesa del Covid, jamás conocerán el mundo tal cual era, el que hasta hace solo dos meses era el nuestro y que ahora parece tan ajeno.

A estas alturas, ni el más optimista es capaz de negar que muchas de estas restricciones, todas estas distancias, todas estas precauciones que ahora nos hemos visto a tomar han llegado para quedarse. Él ha sido alumbrado en un mundo más oscuro de lo habitual. En un mundo en pandemia.