La actriz que adelantó el inicio de las fiestas de La Blanca

Licenciada en Arte Dramático en Madrid, Carmen San Esteban (Vitoria, 1965) tiene muy claro que es «más fácil hacer llorar, que hacer reír». Algo ... que lleva consiguiendo desde 2014 con la bajada de Zuridonna. El balcón sobre el Bar Andén, en la calle Rioja, se ha convertido en el punto de inicio de muchos en La Blanca la tarde del 3 de agosto (mañana, otra vez a las 20.30). Su chupinazo particular para comenzar las fiestas con humor, pero también de manera reivindicativa, y que ha ido creciendo con los años hasta tener miles de seguidores que esperan expectantes a que la Virgen Blanca y su hija den el pregón.

El trabajo previo -que se extiende durante meses- para hacer este espectáculo que se ha integrado en la programación de fiestas es uno de los muchos motivos por los que EL CORREO la reconoce como 'Alavesa del Mes' de agosto, un mes, que en cierta manera, inaugura ella desde ese balcón.

Con una amplia carrera artística a sus espaldas, la actriz vitoriana no ha dejado ningún ámbito de la industria sin tocar. Desde que dejara Madrid atrás para volverse a su ciudad natal, un cambio que no fue fácil porque «llegas y eres una desconocida», no ha parado. Comenzó su carrera de mano de Teatro Geroa, trabajando después con compañías emblemáticas del gremio vasco como 'El Mono Habitado', 'Gasteiz, 'Bekereke', 'Korrusko, 'Kenu' o 'Traspasos', con más de 30 producciones teatrales a sus espaldas.

Pero no se ha limitado a pisar escenarios y llenarlos de arte. Sus pies la han llevado también a la pantalla grande y a la pequeña, recibiendo varios premios en estos espacios como el de Mejor Actriz en el Festival de Cortometrajes de Lorca por su papel en 'Monsieur Curiasse' o el de la misma categoría por su papel en 'El Señorío de Larrea' de parte EITB. Porque para ella, no hay ningún ámbito que se le resista, ni ninguno que prefiera por encima de los demás.

«Seña de identidad»

Es quizás este extenso conocimiento sobre la industria lo que la ha llevado a ampliar sus horizontes y ponerse tras las cámaras también, tanto dirigiendo, como produciendo. Y es cuando se juntan las tres cosas que se crea la magia, porque fue así como nació su espectáculo '¿Entras?', al que ella denomina su «pequeña seña de identidad».

Y es que, además de valerle un reconocimiento especial en 2010 de parte de la Umore Azoka de Lejona, este íntimo espectáculo es muy representativo de la sensibilidad y cercanía de la actriz. ¿Qué hay más íntimo que compartir un espacio diminuto, a solas, con un único espectador?

Bajada de Zuridonna Empezó como una especie de broma y ahora es seguido cada 3 de agosto por miles de personas

De eso trata '¿Entras?', de que el espectador atraviese la puerta de un armario para compartir 10 minutos a solas con la actriz, que describe su interpretación en esta pequeña obra como la de una «muñeca grande». Se crea una atmósfera de cercanía, de confianza que es «muy emocionante», porque siempre le sorprende que la gente tenga «la confianza de contarme su intimidad».

Tal ha sido el éxito de la obra, que tras iniciarla en 2009 ha vuelto a repetirla varias veces, la última de ellas el año pasado durante las Navidades en Vitoria dentro de la Fundación Vital San Prudencio. Ahora, se plantea volver a traer el espectáculo a su ciudad natal sobre las mismas fechas, aunque no es nada seguro porque «no tengo las confirmaciones de fechas y de los espacios».

Otra demostración de que Carmen no para es su participación en el Festival de Teatro de Vitoria con su espectáculo 'Todo Bomba Shanghai', que se estrenará el 26, 27 y 28 de septiembre. 20 minutos de disfrute con música en directo que es la antesala de un espectáculo aún mayor.

Por si fuera poco, la actriz también está moviendo hilos para llevar a la gran pantalla un cortometraje de cosecha propia: 'La niña y la niebla'.