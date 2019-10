Desalojado un edificio de la calle Dato de Vitoria por peligro de derrumbe Los bomberos han desalojado el inmueble de la calle Dato 8 y han acordonado la zona. / Rafa Gutiérrez Los responsables de las obras que se realizan en el segundo piso del número 8 han detectado pilares en mal estado y problemas estructurales GABRIEL CUESTA Martes, 8 octubre 2019, 15:00

Varios vecinos del inmueble número 8 de la calle Dato han sido desalojados ante el peligro de derrumbe que presenta el edificio. Los responsables de las obras de remodelación en la segunda planta han detectado varias grietas en uno de los pilares y problemas estructurales, por lo que han dado aviso a los cuerpos de seguridad para que tomaran las medidas oportunas.

Los Bomberos de Vitoria se han encargado de desalojar el inmueble, en torno a las 13 horas, y con la colaboración de la Erztaintza han acordonado la zona para evitar cualquier accidente, según han informado fuentes municipales.

Una vez vacío el edificio, en el que residen diecisiete personas, los Bomberos han estudiado la forma de entrar con seguridad en la casa de cinco plantas ubicada en la céntrica vía vitoriana. Finalmente, han accedido hacia las 14.20 horas junto a un arquitecto municipal, que será el encargado de emitir un informe de los desperfectos.

El percance ha pillado completamente por sorpresa a los vecinos. Por Dato se les podía ver en chancletas, bata, zapatillas de andar por casa... Y con la incógnita de si podrán dormir en sus casas a la espera de lo que decida el arquitecto. Victoria, Mari Tere e Iluminada han decidido tomarse con paciencia el contratiempo. El aviso de la Policía les ha pillado mientras se preparaban tranquilamente la comida. «Creemos que no queda nadie dentro.¡ Cómo para no enterarse! Llamaron muy fuerte a las puertas». Solo les ha dado tiempo a coger las llaves. «Mira que tenía la comida preparada. Ahora a comer algo por aquí abajo. Menos mal que no ha quedado encendido el fuego», aseguraban estas inquilinas del segundo y tercer piso. «A este paso vamos a hacer aquí en Dato una barbacoa. Esto parece 'mujeres al borde de un ataque de nervios'», han bromeado.

También media docena de comercios han tenido que ser desalojados. Entre ellos, la perfumería Douglas. «Vaya mañana. Nos ha pillado por sorpresa completamente... A ver si podemos volver pronto a trabajar», se lamentaban sus dos empleadas.