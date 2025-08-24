Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo obliga a cortar la N-622 en sentido Vitoria
La colisión, que causa retenciones, ha ocurrido al filo de las dos de la tarde a la altura de la localidad alavesa de Letona. Poco antes de las tres se ha podido abrir un carril
Domingo, 24 de agosto 2025, 14:58
Un accidente calificado como «grave» ha ocurrido al filo de las dos de la tarde de este domingo en la autovía a Bilbao (N-622), a su paso por el municipio alavés de Zigoitia, en plena operación retorno de vacaciones. Se trata de una colisión por alcance en la que se han visto implicados una motocicleta y un turismo, informa el Departamento vasco de Seguridad.
Hasta el lugar del accidente, localizado en el punto kilométrico 12, a la altura de la localidad alavesa de Letona, se han trasladado los servicios de emergencia. Al parecer, una persona ha resultado herida. Por el momento, se desconoce en qué estado se encuentra. Ha sido evacuada en ambulancia al hospital Txagorritxu de Vitoria.
🚑🚨 Bi Ibilgailuren arteko #Istripularria #N622 Km 12 #Zigoitia-n.— Trafiko (@trafikoaEJGV) August 24, 2025
❌ Errepidea ITXITA #Vitoria_Gasteiz-en norantzan. #Autopilaketak.
🚑🚨 Accidente grave entre dos vehículos en N-622 Pk 12 Zigoitia.
❌ Carretera CORTADA sentido Vitoria-Gasteiz. Retenciones.
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/bdWKXjutEK
Como consecuencia del choque, se ha cortado la N-622 en sentido Vitoria. El cierre al tráfico está generando retenciones en plena jornada de la operación retorno de vacaciones. Minutos antes de las tres de la tarde, ha podido abrirse uno de los carriles. No obstante, se mantienen las retenciones, que alcanzan los dos kilómetros.
No ha sido el único accidente que se ha registrado este domingo en la red viaria alavesa. A las 8.48 horas se ha producido otra colisión por alcance entre un turismo y un autobús en el kilómetro 55 de la AP-68 en sentido Logroño. No ha habido heridos aunque se ha ralentizado el tráfico durante unos minutos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.