El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El accidente ha ocurrido en la N-622, en sentido Vitoria, en las inmediaciones de Letona. Trafiko
Operación Retorno 2025

Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo obliga a cortar la N-622 en sentido Vitoria

La colisión, que causa retenciones, ha ocurrido al filo de las dos de la tarde a la altura de la localidad alavesa de Letona. Poco antes de las tres se ha podido abrir un carril

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:58

Un accidente calificado como «grave» ha ocurrido al filo de las dos de la tarde de este domingo en la autovía a Bilbao (N-622), a su paso por el municipio alavés de Zigoitia, en plena operación retorno de vacaciones. Se trata de una colisión por alcance en la que se han visto implicados una motocicleta y un turismo, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Hasta el lugar del accidente, localizado en el punto kilométrico 12, a la altura de la localidad alavesa de Letona, se han trasladado los servicios de emergencia. Al parecer, una persona ha resultado herida. Por el momento, se desconoce en qué estado se encuentra. Ha sido evacuada en ambulancia al hospital Txagorritxu de Vitoria.

Como consecuencia del choque, se ha cortado la N-622 en sentido Vitoria. El cierre al tráfico está generando retenciones en plena jornada de la operación retorno de vacaciones. Minutos antes de las tres de la tarde, ha podido abrirse uno de los carriles. No obstante, se mantienen las retenciones, que alcanzan los dos kilómetros.

No ha sido el único accidente que se ha registrado este domingo en la red viaria alavesa. A las 8.48 horas se ha producido otra colisión por alcance entre un turismo y un autobús en el kilómetro 55 de la AP-68 en sentido Logroño. No ha habido heridos aunque se ha ralentizado el tráfico durante unos minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuando no saber dónde está Vitoria te cuesta la nacionalización
  2. 2 Aemet alerta de un cambio en Álava para la última semana de agosto y el final del verano
  3. 3

    Cuando no saber dónde está Vitoria te cuesta la nacionalización
  4. 4 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  5. 5 Detenido tras «esgrimir un machete» ante vecinos de la localidad alavesa de Espejo
  6. 6

    Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales
  7. 7

    Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales
  8. 8

    Asesinato en una tienda de golosinas
  9. 9

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  10. 10 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo obliga a cortar la N-622 en sentido Vitoria

Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo obliga a cortar la N-622 en sentido Vitoria