Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo obliga a cortar la N-622 en sentido Vitoria

El accidente ha ocurrido en la N-622, en sentido Vitoria, en las inmediaciones de Letona.

Nuria Nuño Domingo, 24 de agosto 2025, 14:58 | Actualizado 15:20h.

Un accidente calificado como «grave» ha ocurrido al filo de las dos de la tarde de este domingo en la autovía a Bilbao (N-622), a su paso por el municipio alavés de Zigoitia, en plena operación retorno de vacaciones. Se trata de una colisión por alcance en la que se han visto implicados una motocicleta y un turismo, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Hasta el lugar del accidente, localizado en el punto kilométrico 12, a la altura de la localidad alavesa de Letona, se han trasladado los servicios de emergencia. Al parecer, una persona ha resultado herida. Por el momento, se desconoce en qué estado se encuentra. Ha sido evacuada en ambulancia al hospital Txagorritxu de Vitoria.

Como consecuencia del choque, se ha cortado la N-622 en sentido Vitoria. El cierre al tráfico está generando retenciones en plena jornada de la operación retorno de vacaciones. Minutos antes de las tres de la tarde, ha podido abrirse uno de los carriles. No obstante, se mantienen las retenciones, que alcanzan los dos kilómetros.

No ha sido el único accidente que se ha registrado este domingo en la red viaria alavesa. A las 8.48 horas se ha producido otra colisión por alcance entre un turismo y un autobús en el kilómetro 55 de la AP-68 en sentido Logroño. No ha habido heridos aunque se ha ralentizado el tráfico durante unos minutos.