Abierto el plazo para solicitar puesto en el Mercado de Navidad de Vitoria Las peticiones podrán presentarse del 3 al 11 de noviembre en la web de Fundación Vital

N. S. Lunes, 27 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

Fundación Vital ha abierto la convocatoria para optar a un puesto en su Mercado de Navidad, que se celebrará el 18 de diciembre en la Plaza de España y alrededores. Las solicitudes podrán presentarse del 3 al 11 de noviembre a través de la web www.fundacionvital.eus y la lista de adjudicatarias/os se hará pública el 24 de noviembre.

«El Mercado de Navidad Fundación Vital se ha consolidado como una de las principales citas del calendario navideño de Vitoria-Gasteiz. Comprobamos que, las novedades que hemos implantado en los últimos años están generando un ambiente festivo en el que las ventas se siguen incrementando, impulsándose así nuestro sector primario». De hecho, los productores alaveses y de Treviño del sector alimentario tendrán prioridad a la hora de obtener puesto para cada categoría.

Esta cita, agrícola y artesanal, permite a vendedores y principalmente productores exponer sus mercancías y realizar venta directa de sus productos, incluidos en las categorías: legumbres, verduras, frutas y hortalizas, embutidos, quesos, miel, patés, conservas, vinos, licores y sidra, pan y repostería. Asimismo habrá puestos de otros productos alimentarios, de artesanía local y puestos gastronómicos invitados por la organización.

Prioridades

Productores/as alaveses/as y de Treviño del sector alimentario tendrán prioridad a la hora de obtener puesto para cada categoría. En el caso de que hubiera más solicitudes que plazas disponibles, tendrán preferencia las explotaciones agrícolas sobre las industrias alimentarias, y se primará el criterio del mix comercial para garantizar un mayor atractivo del mercado. Con este mismo propósito, solo se admitirá una solicitud para cada número de registro sanitario, de manera que no se pueda repetir la oferta del mismo producto o productor.

Asimismo, se reservarán puestos para vendedores ambulantes de alimentación de la Plaza de Santa Bárbara, que ese día trasladarán su actividad a la Plaza de España. Y los productos con sellos de calidad Eusko Label o Agricultura Ecológica serán valorados positivamente.