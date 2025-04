'¡Abajo los parques infantiles!', el eslogán del niño sobre urbanismo y niñez que se presenta en Vitoria

Ramón Albertus Viernes, 4 de abril 2025, 00:17 Comenta Compartir

'Free the children! Down with playgrounds!'. Algo así como liberemos a los niños y abajo los parques infantiles. Esa proclama, en realidad, era el ... título de un artículo de los años setenta en el que se reclamaba cambios sobre la forma de idear los espaciso de juego para los más pequeños. Lo recoge el libro del historiador y arquitecto Colin Ward (1924-2010), 'The Child in the City' (El niño en la ciudad), publicado originalmente en 1978, que explora la relación entre los niños y su entorno urbano. Este viernes 4 de abril se presenta su traducción al castellano en la librería Liburutopia de Vitoria(19.00 horas, entrada libre), de la mano de la arquitecta Clara Eslava y Alfredo Hoyuelos, técnico de educación en Pamplona, editores de la nueva edición que recupera la editorial Katakrak.

«El acercamiento del autor es transdisciplinar», explica Eslava (Pamplona, 1972), arquitecta que ha desarrollado algunos proyectos en Vitoria, como la naturalización de los patios de la ikastola Barrutia y el colegio Padre Orbiso. «Analiza la infancia en la ciudad desde el urbanismo, la arquitectura o la historia, perotambién el acceso a la vivienda, y por qué la calle es tan importante para niños que no tienen espacio en sus casas». El libro abre un debate sobre el diseño de los espacios infantiles. Entre esos aspectos llamativos del libro se encuentra la crítica la delimitación de los espacios infantiles mediante vallas. Ward cuestiona qué mensaje se transmite a los niños cuando se les relega a espacios acotados. «El gueto infantil vallado agudiza la división entre el mundo de los adultos y el de los niños», se lee en sus páginas. ¿La alternativa? «Abogaba por lo que llamaban 'playgrounds' de aventura, es decir, espacios donde acompañados por un monitor los niños pueden construir sus escenarios de juego», explica acerca de una idea que cobró fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se debatía sobre la reconstrucción de las ciudades. Eslava, que participará en el acto por videollamada, ha aplicado algunas de estas ideas en sus proyectos en centros escolares de Vitoria junto al estudio Eslava y Tejada. «En lugar de concentrar las zonas verdes en un único punto, las dispersamos por todo el patio, generando un entorno más rico», explica. Acerca de la actualidad del tema menciona el surgimiento hace unos años de 'Revuelta Escolar', que reivindica la peatonalización de calles próximas a los colegios para convertirlas en espacios de encuentro para las familias. «Quieren que se recupere ese espacio para relaciones comunitarias».

