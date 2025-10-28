El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yolanda Herrero, neuróloga y coordinadora de la Unidad de Ictus de la OSI Araba. Rafa Gutiérrez.

800 alaveses sufren cada año un ictus y la cifra irá a más por el envejecimiento de la población

El hospital Santiago acoge mañana la primera jornada organizada por la OSI Araba para concienciar sobre esta enfermedad y aportar consejos prácticos

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 28 de octubre 2025, 00:10

Cada año, cerca de 800 pacientes son atendidos en la Unidad de Ictus de la OSI Araba tras sufrir un infarto cerebral. «La cifra ha ... ido creciendo en los últimos años y cada vez irá a más debido al envejecimiento de la población. También se consulta más ya que antes los síntomas podían pasar algo más desapercibidos», sostiene Yolanda Herrero, coordinadora de la Unidad de Ictus de la OSI Araba. Esta neuróloga será una de las ponentes de la jornada sobre esta enfermedad que se celebrará mañana miércoles en el hospital Santiago abierta a toda la ciudadanía. Coincidiendo con el Día Mundial del Ictus, el programa arrancará a las 11.00 y se prolongará hasta las 18.30 horas con charlas de profesionales, pacientes o trabajadores sociales.

