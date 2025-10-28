800 alaveses sufren cada año un ictus y la cifra irá a más por el envejecimiento de la población

Cada año, cerca de 800 pacientes son atendidos en la Unidad de Ictus de la OSI Araba tras sufrir un infarto cerebral. «La cifra ha ... ido creciendo en los últimos años y cada vez irá a más debido al envejecimiento de la población. También se consulta más ya que antes los síntomas podían pasar algo más desapercibidos», sostiene Yolanda Herrero, coordinadora de la Unidad de Ictus de la OSI Araba. Esta neuróloga será una de las ponentes de la jornada sobre esta enfermedad que se celebrará mañana miércoles en el hospital Santiago abierta a toda la ciudadanía. Coincidiendo con el Día Mundial del Ictus, el programa arrancará a las 11.00 y se prolongará hasta las 18.30 horas con charlas de profesionales, pacientes o trabajadores sociales.

Es la primera vez que Osakidetza organiza en Álava una jornada de estas características para concienciar y aportar consejos prácticos. «A la gente le cuesta más identificar un ictus que, por ejemplo, un infarto de miocardio que es algo que tenemos más interiorizado», señala Herrero. Saber identificar los síntomas es fundamental ya que en un episodio así cada segundo cuenta. «En el caso de un ictus el tiempo es cerebro. Cuanto antes actuemos mejor pronóstico habrá, más posibilidades de supervivencia y menores secuelas», apunta la neuróloga.

Ante cualquier síntoma lo principal es llamar al 112 y fijarse en la hora en la que se han iniciado

Los síntomas siempre aparecen de forma brusca, repentina, no son algo gradual. Van desde debilidad en un lado del cuerpo, hormigueo en cara, brazo y/o pierna, alteración del lenguaje, inestabilidad al caminar, pérdida de visión o visión doble o dolor de cabeza muy intenso. Solo uno de ellos ya debe ser un signo de alerta, aunque a veces se pueden combinar. «Lo primero que hay que hacer es llamar al 112 y fijarnos en qué hora han empezado los síntomas», pide Herrero. Es importante que la persona no se meta en la cama o espere a ver si se le pasa ni intente acercarse a un hospital por sus propios medios. Si está con alguien, para cerciorarse de que está sufriendo un ictus el acompañante le puede pedir que sonría, levante los dos brazos o pronuncie alguna frase. Si no es capaz es otra señal de que algo va mal y se debe llamar a emergencias.

La jornada arrancará a las 11.00 horas y contará con profesionales, pacientes y trabajadores sociales

El ictus tiene una mortalidad del 15%, mientras que un 30% de pacientes queda con una discapacidad grave, en el 20% de los casos las secuelas son leves y en los casos restantes (entre un 30% y un 40%) el infarto cerebral se salda sin ninguna consecuencia. «Es importante destacar que el 90% de los ictus se pueden prevenir controlando el estilo de vida. Es decir, evitando el alcohol, el tabaco y llevando una alimentación sana, una vida activa y un peso controlado», concluye la neuróloga.