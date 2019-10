70.000 alaveses están llamados a vacunarse ya para esquivar a la gripe Iñaki Landa sonríe mientras le inyectan la vacuna contra la gripe. / Igor Martín Los afectados que vayan al PAC de Olaguíbel o a Urgencias tendrán a su disposición mascarillas para evitar contagiar sus virus a otros ROSA CANCHO Lunes, 14 octubre 2019, 19:21

«Ya me han puesto la banderilla». José Sicilia, de 82 años y vecino de Zaramaga, no ha perdido su gracejo cordobés. Desde que se jubiló, no ha faltado ningún año a su cita con doña jeringa. Fue de los primeros en inocularse en Vitoria contra el virus de una gripe que según los expertos no parece que vaya a ser excesivamente dura este año. Lo que sí cree es que va a llegar antes, porque es lo que ha pasado en los rincones sureños de Australia y Estados Unidos que son referencia cada año para lo que ocurre después en el hemisferio norte. La última epidemia tuvo su pico, los días con más casos, la tercera semana del pasado mes de enero así que esta podría hacer que muchos celebren las campanadas de Año Nuevo en la cama.

El reto sanitario de cada año es reducir las muertes que causa esta enfermedad, sobre todo en pacientes frágiles. Es por ello que están llamados a vacunarse gratuitamente los ciudadanos de más 65 años, los que padecen alguna enfermedad crónica, quienes trabajan con grupos de riesgo o las mujeres que están embarazadas. «Es muy importante protegerse frente a la gripe con la vacuna y también adoptar algunas medidas de higiene para prevenir contagios como lavarse las manos o utilizar pañuelos desechables y mascarillas», explica Jaione Aiala, médico de familia del centro de salud de Zaramaga. Y es que este año Euskadi toma nota de los japoneses e invita a quienes sufran un cuadro respiratorio o febril a ponerse una de las caretas desechables que encontrarán a la entrada de las Urgencias de los hospitales y del punto de atención continuada de Olaguíbel.

Es la novedad de una campaña de vacunación que arrancó este lunes y que en Vitoria contó con el respaldo del 'celedón' Iñaki Landa. «Cuando yo trabajaba, en mi cooperativa a partir de los 50 años ya nos invitaban a vacunarnos. Y era muy fácil, venía el médico de empresa a las ocho de la mañana y nos pinchaba», explicó. Tras jubilarse sigue fiel a su cita con la prevención. «Hombre cuando yo era una chaval esto igual se pasaba con un poco de leche con miel pero vamos cumpliendo y es mejor evitar situaciones de riesgo», agregó.

También los sanitarios

Le puso la vacuna Aitor García, uno de los enfermeros de Zaramaga encargados de concienciar a sus pacientes de la importancia de blindarse contra unos tipos de virus (los de la gripe son toda una familia) que el pasado invierno fueron la causa de la muerte de 79 personas en el País Vasco y de la hospitalización de otras 435. Tres de cada cuatro superaban los 74 años y casi en la mitad de los casos no se había vacunado. Esa temporada la cepa de la que casi todo el mundo se contagió fue la tipo A.

Según explicó el enfermero, desde que empezó el mes son numerosos los vecinos de Zaramaga que se han interesado por la vacuna. De hecho, en el primer día ya había colas. El pasado año, explicó, en los tres primeros día de campaña se atendió a 450 personas y a lo largo de las semanas que dura esta fase de prevención pasaron por las consultas de enfermería o de sus médicos unos 3.000 residentes.

En 2018, se logró una cobertura del 58% en mayores de 65 años, del 35% en embarazadas, del 32% en personal sanitario y del 91% de personas que viven en residencias u hogares.