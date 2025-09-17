5.387 dueños de viviendas vacías en Vitoria han pagado 134 euros más de IBI este año El Ayuntamiento recaudará por ello 722.000 euros, la mitad de lo que el Gobierno Local calculó cuando decidió recargar este impuesto

Rosa Cancho Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:51

El Ayuntamiento de Vitoria ha cobrado 134 euros más de media por el impuesto de bienes inmuebles IBI a los dueños de las 5.387 viviendas a las que ha aplicado un recargo del 50% por estar deshabitadas. Esta cifra la ha dado a conocer este miércoles el concejal de Hacienda, Jon Armentia, a preguntas de Elkarrekin. Según ha explicado, estos ciudadanos aportarán a las arcas municipales 722.000 euros más que otros años, la mitad de la recaudación que habían calculado los socios de gobierno PSE y PNV y EH Bildu cuando pactaron las ordenanzas fiscales para este año.

En febrero, ha indicado Armentia, se enviaron 6.927 cartas a titulares de pisos en los que no se detectó a nadie empadronado a fecha 1 de enero. Hubo reclamaciones de personas que justificaron que entraban dentro de las excepciones a la norma (por ejemplo por albergar un negocio) y finalmente se redujo la cifra final. Aun así, después ha habido un millar de quejas de diversa índole que el concejal de Hacienda no detalló pese a que se lo había pedido la concejala de Elkarrekin Podemos, Garbiñe Ruiz. Un vistazo rápido al buzon de voz del Ayuntamiento recoge los casos de personas que dejan su vivienda a nietos para que estudien o que viven en ellas por temporadas.

Ruiz ha sacado a colación esta pregunta junto cuando vuelven a debatirse las ordenanzas fiscales y ha vuelto en este sentido a apostar por aplicar el canon de vivienda vacía, a su juicio, «más garantista». No ve que este recargo del 50% en el IBI haya tenido efecto en el tensionado mercado del alquiler, a lo que Armentia le ha replicado que es «pronto para saber por dónde va y cuál es el resultado».

Sí ha advertido de que se están estudiando mejoras. Entre ellas, se valora cruzar los datos del padrón con los de consumos de luz, agua y gas. Además, el edil socialistas ha asegurado que su formación no se opone a aplicar el canon. «No nos negamos a aplicarlo, nos preguntamos si se va a conseguir otro efecto, porque estamos igualándonos a ese canon» . Azpeitia ya lo aplica y grava con 10 euros por metro cuadrado a esas viviendas vacías.