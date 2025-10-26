Las 444 propuestas de los barrios de Vitoria

Durante las últimas semanas el Ayuntamiento ha celebrado asambleas –los llamados auzogunes y elkargunes– con todas las asociaciones de los barrios de la ciudad para ... recoger las propuestas vecinales que quieren incluir en los presupuestos municipales de 2026. Hasta un total de 444 aportaciones han recabado los responsables del Departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos en estas reuniones, que ahora encaran el momento de análisis en el que se determinará cuántas de ellas pueden aparecer en las cuentas y materializarse en el próximo ejercicio.

Porque, como es evidente, desde el Consistorio no se puede hacer frente a las peticiones de todos los barrios, básicamente porque no hay dinero suficiente para todas. Por esa razón, cuando los vecinos entienden que existe una necesidad que no se cumple, esas propuestas van pasando de año en año. «Es muy gratificante tener una ciudadanía implicada en la mejora del municipio y un Ayuntamiento que escucha. De ahí el elevado número de propuestas, que intentaremos atender en la medida de las posibilidades económicas para construir de manera compartida un lugar mejor para vivir, donde todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades», destaca la concejala Miren Fernández de Landa.

Aldabe Fibra óptica y mejora de calles

La cita que da cabida a los vecinos del Casco Viejo, Coronación y Ensanche presentó 35 propuestas de mejora. Entre ellas, una cuestión que lleva causando preocupación desde hace años: la instalación de fibra óptica en la 'almendra', unas obras que el Ayuntamiento ha vuelto a licitar este mes tras no interesarse ninguna empresa por el anterior contrato. De la misma manera, solicitaron el reacondicionamiento de las rampas, escaleras mecánicas y el ascensor del Casco, la naturalización de los cantones o las renovaciones de calles como Eulogio Serdán y Tenerías, así como las plazas Kutxa, Andagoya, Santa María, Santo Domingo y Conde Peñaflorida. Asociado al Casco como espacio de ocio nocturno, reclamaron la instalación de urinarios y abordar la problemática del ruido y la limpieza que se requiere.

El Pilar Mantenimiento de las vías

En la asamblea de El Pilar se recogieron 27 proposiciones, correspondientes a los vecinos de San Martín, Txagorritxu, Gazalbide, Lovaina y El Pilar. Una gran cantidad de esas ideas remarcaban la necesidad de mejorar el mantenimiento de muchas calles. Por ejemplo, referentes a la mejora de la iluminación o de la limpieza en muchas zonas. Pero también se solicitaron mejoras en las calles, como la peatonalización de Nicaragua, una señalización más adecuada de Conde Don Vela, potenciar los pasos de peatones en San Viator o Beato Tomás de Zumárraga e intervenciones en diversos parques infantiles.

Hegoalde Rehabilitación de Adurza

El auzogune de Hegoalde registró 45 ideas de los vecinos de Adurza, San Cristóbal, Ariznabarra, Mendizorroza y Goikolarra. Una de las peticiones principales fue un plan de rehabilitación para el primero de estos barrios, uno de los más antiguos de la ciudad, con un planteamiento similar al que se está realizando en Zaramaga. El tráfico también preocupa en esta zona de la ciudad, y por ello reclamaron una macrorrotonda en la intersección de Zumabide con la carretera del puerto de Vitoria, una solución en la confluencia entre las calles Larrea y Zalduondo o diversas actuaciones para mejorar la seguridad de los bidegorris.

Ibaiondo Ibailakua, un barrio propio

De entre las 29 propuestas recogidas en el auzogune de Ibaiondo, con los vecinos de Arriaga e Ibailakua, sin duda la más llamativa fue la reclamación de estos últimos de constituirse en un barrio con identidad propia, como recientemente ha conseguido Goikolarra, y que los cinco sectores que componen esta zona dejen de estar asociados nominalmente a Sansomendi. Más allá de esta petición, en la reunión mostraron su preocupación por la seguridad y reclamaron presencia de policía de barrio para controlar, por ejemplo, los incidentes que se están produciendo en torno a un local de apuestas de la calle Pamplona o vigilar a una banda que roba en el entorno de las cocheras del tranvía.

Iparralde Actuar en Portal de Legutiano

Los vecinos de Zaramaga, Aranzabela y Aranbizkarra fueron los más prolíficos en cuanto a propuestas y en el auzogune de Iparralde presentaron un total de 66 iniciativas. Una de las más destacadas fue la reforma integral de Portal de Legutiano y aprovechar este proceso para renovar las tomas de telefonía, gas y electricidad, un proyecto que está incluido en el Plan de Barrios y que se espera poder acometer a principios de 2026. El tráfico también preocupa en estos distritos, donde solicitaron semáforos, pasos de peatones o un aparcamiento disuasorio en la calle Valladolid. También abordaron la mejora de espacios para su uso, como la bolera de la plaza del 3 de Marzo, el porche del centro Amaia o el edificio de Cándido Ruiz de Garibay, así como más zonas para uso de las personas mayores.

Judimendi Calles muy deterioradas

En el auzogune de Judimendi se congregaron los vecinos del barrio de este mismo nombre, que una vez más reclamaron la construcción de un Bizan para dar atención a las personas mayores, además de los de Arana y Santa Lucía. En total, presentaron 53 propuestas, con especial incidencia en la rehabilitación de la vía pública. Incluso criticaron como «excesivas» las intervenciones planteadas en calles como la Avenida de Judimendi o 12 de Octubre al considerar que hay otras en las que las necesidades son mayores, como Colá y Goiti, Benito Guinea, Extremadura, Santiago o completar la reforma de Los Herrán hacia el sur. De la misma manera, se incidió en la necesidad de potenciar la seguridad vial con mejoras en los pasos de cebra.

Lakua-Abetxuko Más servicios de autobús

Sansomendi, Lakua y Abetxuko lanzaron 36 proposiciones entre las que destacaron una conexión en autobús con los vecinos que tienen que desplazarse al centro de salud de Zabalgana o una ampliación del servicio del gautxori. También la revisión de aceras como en la plaza Los Goros y su parque, la iluminación del aparcamiento de Ramón Rubial, el cuidado de varios parques infantiles o la poda de árboles excesivamente frondosos.

Salburua Renovar el parque del Este

El de Salburua fue el auzogune más ligero, con apenas nueve sugerencias, centradas casi todas ellas en la renovación del Parque del Este, con nuevo pavimento, la sustitución del suelo en las zonas de juego o el cambio del mobiliario del parque infantil o de las canchas deportivas de Gabriela Mistral. De la misma manera, se solicitó incrementar la frecuencia del tranvía en las horas punta, la mejor integración de Larrein y Arkaiate en Salburua o que tenga una visibilidad mayor la presencia del antiguo aeródromo en el barrio.

Zabalgana Más espacios deportivos

En el auzogune de Zabalgana se recogieron 28 ideas, con los jóvenes y los espacios deportivos como grandes protagonistas. Así, los vecinos solicitaron renovar el parque de la calle Tirreno, un corredor verde de encuentro junto a la vía del tren, canchas urbanas, frontón cubierto con rocódromo, campos de fútbol o la ampliación del centro cívico, que se inauguró en en 2017. De la misma manera, se solicitó una ampliación de servicios de Tuvisa y la instalación de un aparcamiento disuasorio en la avenida del Mediterráneo.