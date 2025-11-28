Los 333 concejos de Álava ya tienen a sus nuevos alcaldes pedáneos El Boletín Oficial del Territorio Histórico publica este viernes los resultados oficiales de las elecciones celebradas el 23 de noviembre para renovar las juntas administrativas

Nuria Nuño Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:27 | Actualizado 09:41h. Comenta Compartir

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publica este viernes los resultados oficiales de las elecciones celebradas el pasado 23 de noviembre para elegir a los alcaldes pedáneos de los 333 concejos de la provincia. Estos comicios, que se celebran cada cuatro años desde 1984, permiten renovar la composición de las juntas administrativas, «órganos esenciales para la gestión del día a día» en los pueblos alaveses, ya que se encargan de los caminos rurales, los montes, las fuentes, el patrimonio forestal y otros bienes públicos. Son, en definitiva, las instituciones más cercanas al ciudadano de la zona rural.

Los vecinos tenían que decidir en las urnas quién les representa en asuntos tan relevantes como el urbanismo, el mantenimiento de bienes comunes o la participación ciudadana. Este año se presentaron candidaturas en 55 concejos, mientras que en 278 términos concejiles no hubo; puesto que no se alcanzó el mínimo de tres candidatos requerido para que haya una lista; esto supone el 83,1% del total; por lo que se activó el mecanismo que permite que «todas las personas electoras no incursas en causa de inelegibilidad sean elegibles, garantizando así la continuidad democrática».

En las elecciones de este 2025 había registrados un total de 30.541 electores. Eso sí, fueron 10.638 los que finalmente depositaron su voto en las urnas; por lo que la participación fue del 34,83%. Del total de sufragios emitidos, 271 fueron nulos y 182 en blanco.

Consulta los resultados oficiales

Si comparamos estos datos con los que arrojaron los comicios celebrados en el año 2021, se observa que la participación ha descendido ligeramente, en concreto, en casi tres puntos, ya que hace cuatro años fue del 37,69%. Entonces estaban convocados a participar 30.187 electores y votaron 11.378 personas. Los votos nulos (231) y en blanco (120) también fueron menores que los registrados este pasado domingo. No obstante, la Diputación Foral de Álava destaca que se mantiene «la implicación ciudadana en un proceso singular que refuerza la democracia local».