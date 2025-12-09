Más de 2.000 personas informaron del temblor al Instituto Geográfico Nacional en una hora

La intensidad del terremoto fue de tal calibre que miles de personas sintieron cómo se agitaba la tierra. Mas de 3.000 individuos se dirigieron ... al Instituto Geográfico Nacional (IGN) para avisar de que habían percibido el temblor.

De ellos, según los datos del ente público, más de 2.000 se lo hicieron saber en la hora que sucedió a la sacudida, aunque el goteo de información siguió durante horas. Así lo reflejan las estadísticas, que muestran cómo hasta poco después de las 2.00 horas ya había 2.500 personas que habían contactado con la institución que observa los fenómenos sísmicos en España.

Por la noche, una vez que los alaveses volvieron a conciliar el sueño, apenas hubo nuevas comunicaciones, pero por la mañana el reguero se retomó hasta superar las 3.000 hacia la hora de comer.

Los datos del ente público también detallan el nivel de intensidad con el que llegaron las ondas del remezón. Como era de esperar, cuanto más cerca del epicentro, mayores intensidades se registraron. En torno a los niveles cuatro y cinco se sitúan núcleos como Iruña de Oca o Vitoria.

Hasta Lerma

Dentro de la capital los niveles más altos se registraron en los concejos más occidentales, como es el caso de Hueto Arriba. Sin embargo, también se comunicaron intensidades altas en Ullibarri-Arrazua, al este de la capital. En el centro de Vitoria se determina una intensidad de nivel tres, menor que los 3,5 registrados en puntos periféricos como Goikolarra, Betoño o Arriaga. En Elorriaga alcanzó nivel cuatro, al igual que en Lopidana o Berrostegieta.

El sismo fue percibido, ya con intensidades menores, en capitales cercanas como Pamplona, Burgos, Logroño o Bilbao. Sin embargo, también alcanzó a puntos tan lejanos de Iruña de Oca como Errenteria, Corella o Lerma, aunque ya con nivel dos, de forma mucho más leve.