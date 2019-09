Más de 2.000 jóvenes exigen medidas urgentes contra el cambio climático en Vitoria Los jóvenes se han reunido en la Plaza España. / Rafa Gutiérrez 'Estos calores solo en la cama', 'No queméis nuestro futuro' y 'Ni un grado más, ni una especie menos' son algunos de los lemas que mostraban sus pancartas SARA LÓPEZ DE PARIZA Viernes, 27 septiembre 2019, 13:05

Vitoria este viernes ha seguido los pasos de Greta Thunberg para luchar contra el cambio climático. En lugar de plantarse delante del Parlamento de Estocolmo, lo que han hecho más de dos mil jóvenes alaveses es acudir a la Plaza de España desde las 12.00 horas para reivindicar medidas urgentes para salvar el planeta. Una jornada de paro exitosa a nivel mundial a la que se ha sumado la capital alavesa con una multitudinaria concentración, que finalmente ha derivado en manifestación debido a la gran afluencia de participantes.

A la concentración han acudido mayoritariamente estudiantes, que han vaciado las aulas y se han hecho notar en la calle. 'Estos calores solo en la cama', 'No queméis nuestro futuro', 'No hay futuro sin planeta' y 'Ni un grado más, ni una especie menos' son algunos de los lemas que mostraban las pancartas reivindicativas que portaban los numerosos participantes. «Ha superado nuestras expectativas. Es un éxito», valoraban desde Fridays For Future.