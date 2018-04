Zorrotzako clown eta zirku jaialdiak programa aurkeztu du Maiatzaren 3tik 5era bitartean doako hainbat ikuskizun eskainiko dituzte auzoko liburutegi eta Azoka Parkean AMALIA IBARGUTXI Sábado, 28 abril 2018, 23:29

Maiatzaren 3, 4 eta 5ean Clown Zorrotza jaialdialdiaren aurtengo edizioa egingo dute. Clown eta zirku munduko ikuskizunez eta leku desberdinetako artistekin gozatu ahalko dute Zorrotzako liburutegira, udaltegira eta Azoka Parkera bertaratutakoek. Sarrerak doan dira.

Maiatzaren 3an, ostegunez, 'Ah ze komeria' ikuskizuna egingo du Idoia Sanchez Artiedak. 18.00etan izango da, familia osoarentzat. «Zapore anitzeko ipuinak, usain ezberdinekoak, kolore argi zein ilunekoak, gozoak, gogorrak... beren doinuan gure emozioei dantza eragiten dietenak» entzungo dituzte ikusleek. Bestalde, Udaltegian, 19:30ean, umorezko film laburren proiekzioa egingo da.

Daria Vlasova-ren 'Moloko' (Errusia, Lituania); Chintis Lundgren-en 'Manivald' (Estonia, Kroazia, Kanada); Niki Lindroth Von Bahr-en 'Min Börda' (Suedia); Ibal del Camporen 'Tigger!' (Euskal Herria); Aitor Oñederraren 'All I Need Is You' (Euskal Herria) eta Pau Cruanyes Garrell eta Gerard Vidal Barrenaren 'Celebración' (Espainia) dira ikusi ahalko diren film laburrak.

Hurrengo egunean, maiatzaren 4an, Azoka Parkean ikusi ahalko da. Nanogusano konpainiaren 'A pan y agua'. Hau ere familia osoari bideratutako ikuskizuna da, Gigino Pastitxino abadearen ingurukoa. Istorioan, bizi osoa eman du Elizaren zerbitzura Pastitxinok. Kanpaikadek mezatara deitzen dutenean hasiko da istorioa.

Shakti Olaizolaren 'Baldin bada' antzerkia ere ikusteko aukera izango da. Pintore bitxi baten inguruko istorioa kontatuko dute. Trebetasun handia erakutsiko du artistak: oinekin marraztea, oreka ezinezkoak egitea eta oso jarrera arraroetan kantatzea.

Larunbatez, hilak 5, Azoka Parkean ere bai, Danimarkako Lotta eta Stina zirkuko artistak izango dira, akrobazietan espezializatutako emakumeak. Lotta eta Stina 2001ean hasi ziren batera lanean eta hainbat lekutan ibili dira lanean: Wintergarten Variety, Variedades GOP, Resorts World Manila, Circo Flic Flac eta Oh la la!, Rolf Knie eta Gregory-ren ekoizpenean, besteak beste.

Levelibular konpainia argentinarrak, azkenik, familientzako beste ikuskizun bat eskainiko du, 'Portamundos' izenekoa.