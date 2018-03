Michael Snowen 'Zirkuitu itxia' izango da uztailara arte Guggenheimean Erakusketaren irudi bat. Atzo aurkestutako erakusketan artista kanadarraren lau obra bilduko dira ELCORREO.COM Jueves, 22 marzo 2018, 22:33

Martxoaren 22tik uztailaren 1era Guggenheimak 'Zirkuitu itxia' erakusketa aurkeztuko du. Bertan, 1960ko hamarkadatik zinema esperimentalaren garapenean funtsezko figura izan den Michael Snow artista kanadarraren lau obra bilduko dira. Erakusketa horrek inauguratuko du Film & Video aretoko 2018ko programazioa. Guggenheimaren ekimena da Film & Video aretoa, bideoarteak, bideoinstalazioak eta mugimenduan dagoen irudiak arte-baliabide gisa sortutako lan giltzarriak erakusteko abiatua.

Michael Snow (Toronto, 1928) artistaren praktikak, bideoartea eta zinema esperimentala lantzeaz gain, pintura, argazkilaritza, eskultura eta musika era barne hartzen ditu. Diziplina anitzeko artista da, eta askotariko baliabide eta materialei buruz duen ezagutza aplikatzen du obrak sortzerakoan. Berak azaldu duen moduan: «zinemagile batek egiten ditu nire margolanak, musikari batek nire eskulturak, pintore batek nire filmak (…) eta, batzuetan, denak aldi berean aritzen dira».

Modu gurutzatu eta libre horretan, Michael Snowk munduko irudikapen bisual eta ez-bisualeko sistemen inguruan hausnartzen du. Harentzat, film-irudiaren materialtasuna (denborazkotasuna, soinua, kolorea eta argitasuna) bertan irudikatutakoa bezain garrantzitsua da. Horren harira, argia eta denbora dituen eskultura gisa ulertzen du artistak zinema, eta, aldi berean, ikuspegia berenganatzen, desbideratzen edo blokeatzen dituzten objektuak egiten ditu; horrela, artelanak arreta-zirkuitu espezifikoak sortzeko duen gaitasuna jartzen du agerian.

'Zirkuitu itxia' erakusketa osatzen duten lau obrak askotariko formatuetan eginda daude, eta, haietan guztietan, irudia guztiz bereizten da filmaren edukitik. Ikuspegia (Sight, 1968) aluminiozko eta plastikozko egitura bat da, eta, leiho baten gainean muntatuta dagoenez, mugatu egiten da haren ikuspegia, diagonalean. Ezohiko enkoadraketaren bidez, perspektiba desagertu egiten da, eta artistak objektu artistiko osoari begiratzera behartzen gaitu, objektua izanik aldi berean markoa eta marko barruko paisaia. Aurreko obraren jatorrizko izenburuaren homofoniarekin jokatuz, Lekua (Site, 1969/2016) altzairu herdoilgaitzezko egitura bat da, itsasoa eta haren mugimendua irudikatzen dituen testu labur batez lagundua. Artistak hitzarekin ordezten du irudia, eta eskulturarekin, berriz, iradokitako lekua, toki gisa. Ez du irudi bat aurkezten, baizik eta irudi baten ideia.

Esperientzia zuzena ikuslearekin

Gainerako bi piezak bideo-gailuak dira, eta irudiaren, eskulturaren eta lekuaren arteko beste lotura batzuk arakatzen dituzte. Kamera finko baten bidez, Braque eta Picasso kaleen arteko izkina (The corner of Braque and Picasso streets, 2009) obrak Guggenheim Bilbao Museoaren kanpoaldea proiektatzen du beste erakusketa batzuetako idulkiekin egindako pantaila batean. Gailu horrek zinema modu iragankor bat sortzen du, eta hiriko eguneroko bizimodua iragazkirik eta giza interakziorik gabe erakutsi. Obrak keinu bikoitza egiten dio pinturaren historiari: mundura begirako leihoa da (Snowren hainbat obratako gaia), baina baita pieza 'kubista' ere, proiektatzeko aukeratutako askotariko bolumenetan galtzen den irudi gisa, Georges Braqueren eta Pablo Picassoren lehenengo obrak gogora ekarriz.

Bestalde, Ikuslea (Observer, 1974) obrak zuzenean interpelatzen du ikuslea, eta lurrean markatuta dagoen ixa handi baten gainean jartzera gonbidatzen du; bertan, kamera bat dago, ikuslearen figura denbora errealean hartzen duena. Ikuspuntuarekin eta eremuaren sakontasunarekin jolasean, Snowk esperientzia zuzen eta asaldagarri bat eskaintzen dio ikusleari: gorputza irudi lau, bi dimentsioko objektu bihurtuta ikustearena.