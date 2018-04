Memoria hutsa

Euskal Graffiti izeneko irrati saioan izan zen, 1990eko hamarkadaren erdialdera. Roge Blascok euskal musikaren historiari buruzko atal bat zeukan. Atal horretan eta astean behin puntako artisten inguruko monografikoak egiten genituen eta elkarrizketaren bat ere sartzen genuen. Lete, Lertxundi, Laboa eta gainontzeko artista ezinbestekoak ez ezik, Rogek horren ezagunak izan ez direnen izenak ere sartzeko ohitura zuen. Benetako heroiak, zentsura «morala eta ohitura onen» zaindaria zenean, kritika politikoa erabat debekatua zegoen garai batean.

Ahaztutako aitzindarien artean Donostiako 'Biurriak' zeuden, pop-rock euskal talde misto bat 'Jarrai' antzerki taldearen barruan sorturikoa. 'Ez Dok Amairu' kolektiboko kantautore bizardunen emanaldietan hartzen zuten parte, bukaerako eskaintza modura.

Ezuste galanta izan zen arratsalde hartan gonbidatuaren izena entzutea: Arantxa Gurmendi. Goenkale telesaioa ikusten genuenontzat Arantxa 'Hortentsi' zen, egunkari-saltzailea eta traman funtsezko papera betetzen zuena.

Hortentsi, hasieran, pertsonaia kuxkuxero eta azpikaria bazen ere, ikus-entzuleen bihotza irabazi zuen atalez atal, neurri handi batean -aktorearen senarrak seinalatu zuenez- Arantxak berak andre horren nortasuna moldatzea lortu zuelako, guztiz sinesgarri agertu arte.

'Biurriak', 1960ko hamarkadan ziharduen taldea oso aurreratua zen bere sasoirako. Euskaraz beste inork egiten ez zuen musika jotzeaz aparte, minigonak eta kolorezko prakak eramaten zituzten, eta elkarrizketa hartan kontatzen zigunez, mota guztietako irainak jaso zituzten kalean zihoazela.

Inspirazio bila Londonera joan ziren, Rolling Stones zuzenean ikustera eta Wight uharteraino mugitu ziren 1970. urtean, bertan Jimi Hendrix, The Doors, eta The Who tankerako taldeak gozatzeko parada izanik.

Desagertu baino lehenago taldeak disko bat grabatu zuen, nahiz inork ez zuen argitaratu nahi izan eta ahaztutako tiradera batean egongo den lotan. Emakume bizkor bezain atsegina iruditu zitzaigun Arantxa, Hortentsi baino askoz hurbilagoa ere bai.

Alzheimer-aren inguruko alea

ETBko Ur Handitan saioak -aipatzeko modukoa bederen- , 'Memoria Hutsa' izenarekin, alzheimerrari eskaintzen zion ale bat berriki. Morau abeslaria -bere amari zainketan bizitako esperientziak azalduz disko bat osatu duena- eta Arantxa bera protagonistak.

Biziki hunkigarria izan zen emakume honen gaurko egoera ikustea. Batzuetan pozik eta irribarretsu agertzen zen arren, nabaria zen bere gainbehera. Bere egiazko egoera senarraren ahotan ezagutu genuen; egunez egun errealitatetik urruntzen ari den emakume baten bizipenak azaltzen zizkigun neurrian, bere aurpegian maitasuna bezainbat beldurra islatzen zen.

Hau guztia ikusten nuenean, 'Funny Girl', Nick Hornby idazle britainiarraren azken liburuan egindako gogoeta bat etorri zitzaidan burura. Garai batean iraganak -kontatzen zigutena- oso iluna zirudien. Gosearekin eta eskasiarekin zerikusia zuen. Iraganean ez zegoen ezer «modernitatearekin» parekatu ahal zenik. Orain, aldiz, iraganean 'Last Tango In Paris' pelikula edota Wight uharteko jaialdian Jimi Hendrixek emandako kontzertu bat egon daitezke. Gure ondokoei kontatzen diegun iragana, «modernotzat» hartzen genituen gaiez osaturik dago.

Denborak badu aurpegia, eta, irribarre ironiko bat suma dakioke. Irribarre adarjotzailea, handiustea, gupidagabea.