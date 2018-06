Jorge Blass ilusionista Campos Antzokira iritsiko da gaur Magoak Esana lanarekin Jorge Blass. Antzokiak ikuskizun berri hau, magia XXI. mendera egokitzen duena, hartuko du barne hiru emanalditan, gaur eta bihar ELCORREO.COM Jueves, 21 junio 2018, 22:39

Jorge Blass ilusionista ospetsuaren azken lana, 'Magoak Esana' (Palabra de mago), Campos Elíseos Antzokira iritsi da eta gaur eta bihar horretaz gozatzeko aukera izango dute interesdunek. Eszenarako proposamen harrigarri berri honetan Blassek magiaren funtsa esploratu du, eta prestidigitazioaren artea XXI. mendera egokitu du ere bai.

Antolatzaileek azpimarratu dutenez, gizartea aurrera doa, eta harekin batera, baita magia ere. Gauzak horrela, dagoeneko ez dira untxiak edo xisterak erabiltzen, iPad edo telefono mugikorrak baizik. Gaurko garaietara egokitutako eszenaratze batekin, Jorge Blass-ek ilusio klasikoak eraberrituko ditu, zerbait berri eta harrigarri bilakatuz. Ilusionistak ikuslea gogoeta egitera eramango du ere, magoen mundu zirraragarriari buruz. Zintzoak al dira, edo tranpati hutsa?

Bederatzi lagun arituko dira Blassekin batera, besteak beste: tramoiariak, teknikariak, aktoreak eta dantzariak. 2.500 karta baino gehiago erabiliko dira Blassek publiko osoarekin egingo duen joko interaktibo batean, eta 500 kilo eszenarako materialak eta efektu handiek osatuko dute maguak orain arte aurkeztu digun ikuskizun zoragarriena eta harrigarriena.

Jorge Blass ilusionistak eta komunikatzaileak bere ikuskizunak leku enblematikoetan aurkeztu ditu, esaterako, Los Angeleseko 'Theater de Los Angeles' edo 'Shangaiko Erakusketa Unibertsala'. Telebistan aritzeari esker, Estatu Batuetako 'Masters of Ilusión' saioan parte hartu du eta 'Nada x Aquí', 'Por arte de Magia' eta 'Now you see it' programak zuzendu ditu. Horrez gain, Madrileko Magiako Nazioarteko Jaialdiaren Zuzendaria da, non mundu osoko magoak biltzen diren.

Campos Elíseos Antzokiak ilusionismoaren ikuskizun berri hau hartuko du barne gaur eta bihar, hiru emanalditan, bat gaur 20:00etan, eta bi bihar, 17:30ean eta 20:00etan.