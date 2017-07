Getxo & Blues jaialdia martxan da Ekitaldia atzo hasi eta bihar amaituko da Music Maker Foundation taldearen zuzenekoarekin ELCORREO.COM Jueves, 13 julio 2017, 23:28

Getxoko 29. Nazioarteko Blues Jaialdia ospatzen ari da. Atzo hasi zen eta bihar bertan amaituko da. Saio nagusien protagonistak William Bell, Music Maker Foundation, Priscilla Band eta Freedonia izango dira. Ohi bezala, kontzertuak Algortako Biotz Alai Abesbatza plazan izango dira. Gaur eta biharko saioak 21.00etan hasiko dira.

Gaur eta bihar, The Piper's Irish Pub tabernan Confluence eta Woody Blues Trio bandak ariko dira, eta Crazy Jazzers Street taldeak kaleko giroa alaituko du Algortako hirigunean.

Gaur, blues musikaren ahots handi bat izango da Getxon: William Bell. 77 urte dituela, Memphiseko artista «urrezko garaia» bizi du, eta orain dela gutxi Grammy sari bat eskuratu du 'This Is Where I Live' diskoari esker. Lan borobil horrekin Stax diskoetxera itzuli da Bell, 1960 eta 1970eko hamarkadetan arrakasta handiak grabatu zituen zigilura, hain zuzen ere. Artista handi batzuk kanta ospetsu horien bertsioak egin zituzten, esaterako, Etta James, Rod Stewart, Billy Idol eta Eric Claptonek.

Azkenik, bihar Music Maker Foundation taldeak bukatuko ditu Getxo & Blues jaialdiaren saio nagusiak. Proiektuaren helburua bikoitza da: blues musikaren tradizioa eta benetakotasuna berreskuratzea, alde batetik, eta bluesmen beterano askorentzako «egoitza artistiko» bilakatzea, bestetik.