FANT-ek Joe Dante zuzendariari emango dio Izarra saria Joe Dante zuzendaria. 'Gremlins' eta 'El chip prodigioso' filmen zuzendaria sarituko dute generoaren barruan egin duen ibilbide osoa aintzatetsiz ELCORREO.COM Miércoles, 28 marzo 2018, 23:24

Bilboko Zinemaldi Fantastikoak, FANTek, maiatzaren 4tik 11ra bere 24. edizioa ospatuko duena, Joe Dante zuzendariari emango dio FANTastikoaren Izarra saria, fantasiazko generoaren barruko ibilbide osoa aintzatesten duen ohorezko saria. Zinegile estatubatuarrak zinemaldiaren inaugurazio ekitaldian jasoko du ohorezko saria, maiatzaren 4an, 20:00etatik aurrera, Campos Antzokian.

1946an jaio zen Morristownen, New Jerseyn. Roger Corman mitikoaren faktorian trebatu zen editore gisa, zuzendaritzarako jauzia eman zuen arte, Allan Arkush-ekin batera Hollywood Boulevard (1976) zuzenduz. 1978an bakarrik aritu zen John Sayles hasi berriak idatzitako 'Piraña' lanean, eta harekin batera egin zuen lan berriro 'The Howling (Aullidos)' (1981) filmean.

1983an arrakastaz betetako lankidetzari eman zion hasiera Steven Spielbergekin, bera zuzendari eta Spielberg ekoizle, 'The Twiligh Zone' serie mitikoaren zine moldaketaren segmentuetako bat zuzenduz. Lankidetza horrek beste lan askorekin izan zuen jarraipena: 'Gremlins' (1984) arrakastatsua, haren ondorengo 'Gremlins 2' (1990) eta 'El chip prodigioso' (1987). Egin dituen beste lan ezagun batzuk 'Exploradores' (1985), 'No matarás al vecino' (1989), 'Matinee' (1993), 'Pequeños guerreros' (1998) edo orain arte egin duen azkenengo film luzea, 'Burying the Ex' (2014), izan dira.

Halaber, omenaldi gisa, zinemaldiko FANT2FUN sekzioaren barruan, maiatzaren 5ean, larunbatean, 22:15etik aurrera, ikus-entzuleek 'Gremlins' (1984) mitikoak eta 'The Howling (Aullidos)' (1981) klasikoak osatutako zine saio bikoitzaz gozatu ahal izango dute pantaila handian.

Bilboko Zinemaldi Fantastikoak, FANTek, iaz eman zion bere lehenengo FANTastikoaren Izarra saria Barbara Crampton (New York, 1958) antzezleari. Barbara Crampton, Stuart Gordonen 'Re-animator' (1985) klasikoaren protagonista izan zen, Bilbo bisitatu zuen eta ordura arte bere azken filma zena, 'Beyond the Gates', aurkeztu zuen.