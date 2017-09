Europako 20 bat eskualdek ekonomia zirkularrean oinarritutako garapen eredurako aldaketa aztertuko dute Bilbon Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE) 1993an sortutako plataforma bat da, eta Europar Batasuneko ingurumeneko eskualde ministerioen arteko lankidetza politikoa da bere helburua ELCORREO.COM Sábado, 16 septiembre 2017, 00:44

Europako Batasuneko 20 bat eskualdek zenbait lankidetza mota aztertuko dituzte Bilbon ekonomia zirkularrean oinarritutako garapen eredu baterako aldaketa azkartzeko. Bilera datorren astean izango da, astelehenean eta asteartean, Europako Eskualdeen Ingurumen Konferentziaren Batzorde Betearazlearen barruan (ENCORE ingelesezko sigletan), Bilbon egingo da Basque Ecodesign Meeting-BEM2017 topaketarekin bat etorrita; nazioarteko topaketa horretan produktuaren ekodiseinuko eta berrikuntzako 500 espezialista izango dira.

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE) 1993an sortutako plataforma bat da, eta Europar Batasuneko ingurumeneko eskualde ministerioen arteko lankidetza politikoa da bere helburua. Europako Batzordeak definitutako ingurumen politikak abian jartzea, ingurumenaren gobernantza hobetzea eta garapen iraunkorra sustatzea dira erakundearen xede nagusiak.

Euskadi eskualde anfitrioia izango da asteleheneko topaketan. Robert Uitto eta Susanne Wallner bileran izango dira, Jamtland eskualdeko Ingurumeneko eta Eskualde Garapeneko eta Osasuneko ministroak, hurrenez hurren. Biek elkarrizketa izango dute Iñaki Arriola Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuarekin BEM2017 topaketan zehar, eta arloko esperientziak trukatu eta balizko lankidetza bideak aztertuko dituzte.

Katalunia, Carinthia (Austria), Pilsen (Txekiar Errepublika), Vastra Gotaland, Jamtland eta Varmland (Suedia), Central Denmark (Danimarka), Bavaria eta Nordrhein-Westfalen (Alemania), Warmia eta Mazury (Polonia), Drenthe eta North Brabant (Holanda), Eastern eta Midland RA (Irlanda), eta North Karelia (Finlandia) ere batzorde betearazlean izango dira.

Bilbon egingo duen lan bileran, ENCORE erakundeak aztertuko du kideen eskualdeko iraunkortasun estrategiek Nazio Batuen Erakundeak (NBE) sustatzen dituzten garapen iraunkorreko mundu mailako 17 helburuak integratzen dituzten eta ekonomia zirkularrarekin eta bioekonomiarekin duten zuzeneko harremana. Era berean, lankidetza era berrietan eta 2018an Danimarkan egingo den osoko bilkuraren prestakizunetan sakonduko da.

Eusko Jaurlaritzak 1995etik hartzen du parte ENCOREn, eta 2006an formalizatu zuen bere atxikipena, Valentziako Gutuna sinatuta, hau da, eskualde sare horren lankidetzarako oinarrizko dokumentua.