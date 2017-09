Emakumeek egindako beldurrezko eta fantasiazko zinema izango da Zinemakumeak gara! zikloan Aurtengo edizioko kartela. / E. C. Zikloak Isa Campo zuzendari, gidoilari eta ekoizle asturiarra omenduko du, eta 'Simone de Beauvoir' saria emango dio ELCORREO.COM Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:07

Zinemakumeak gara! emakumeek zuzendutako zinemaren erakusketaren 22. edizioa urriaren 16tik 23ra izango da, Bilboko BBK aretoan, eta beldurrezko eta fantasiazko zinema izango da ardatz nagusia. Gainera, Isa Campo zuzendari, gidoilari eta ekoizleari gorazarre egingo zaio eta Simone de Beauvoir saria jasoko du.

Ana Gutiérrez jaialdiaren zuzendariak, Leire Aragón BBKren Gizarte Ekintzaren zuzendariak, Itziar Urtasun Bilboko Udaleko Berdintasunerako zinegotziak eta Maria Guijarro Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako zuzendariak aurkeztu dute aurtengo Zinemakumeak gara! zikloa.

Gaur egungo beldurrezko eta fantasiazko zinema izango da zikloaren gai nagusia, eta film laburrak eta luzeak, hitzaldiak, solasaldiak eta mahai inguruak izango dira, zinemagintzaren eta kritikaren arloetako pertsona ospetsuen parte hartzearekin.

Zehazkiago, aurtengo edizioan nazioarteko emakume zinemagileek zuzendutako 16 ekoizpen izango dira. Horien artean Kathryn Bigelowestatubatuarra nabarmentzen da, Zuzendari Onenaren Oscar saria orain arte irabazi duen emakume bakarra. Ana Asensio antzezle, zuzendari eta gidoilari madrildarra ere Bilbon izango da, eta, South By Southwest AEBetako jaialdian film onenaren saria lortu duen 'Most Beautiful Island' bere filma ikusi ondoren, solasaldiaren protagonista izango da.

Isa Campo

Zinemakumeak gara! zikloak Isa Campo zuzendari, gidoilari eta ekoizle asturiarra omenduko du, eta 'Simone de Beauvoir' saria emango dio. Aurretik, Angeles González-Sinde, Maite Ruiz de Austri, Icíar Bollaín eta Nuria Vidalek jaso dute saria.

Camposek 'La próxima piel' edo 'Los pasos dobles' fikziozko filmak idatzi ditu, baita 'La noche que no acaba', 'El cuaderno de barro' eta 'Game Over' film dokumentalak ere. Film laburrak eta bideo instalazioak ere egin ditu, adibidez, 'Lugares que no existen', 'Google Earth 1.0', 'Mapell', 'Luz Azul', 'Mullada Llum' eta 'El retablo de las adivinaciones'.

Zinemakumeak gara! jaialdiak BBK Fundazioaren, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza dauka, eta BBK aretoak kultura eta artea sustatzeko urtean zehar antolatzen dituen askotariko jarduerenegitarauan sartzen da.