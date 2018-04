Egunero erein Aberri Eguna ospakizunerako eta aldarrikapenerako da, eraikuntza nazionalaren bidean noraino aurreratu den zehaztu eta egiteke dagoenari heltzeko. Epe ertain eta luzerako erronkei egunerokotik baino ezin zaielako eraginkortasunez aurre egin EAJ-ko buruzagiek, Bilboko Plaza Berrian. / Fernando Gómez JOSEBA ARRUTI Lunes, 2 abril 2018, 00:31

EAJ da euskal abertzaletasunaren ardatza, aspalditik herritar gehienen babesa duena, aberrigintzarako egitasmo sendo, landu eta egingarrienaren jabe. Iritzitik askoz haratagoko baieztapena da hori, luzaroko egitate eta ekarpenek nabarmendutakoa. Zirt edo zarteko jardunbide antzuaren aurrean, jeltzaleek beti lehenetsi dute eguneroko lana, hemengo edo hango lorpena, testuinguruaren araberako ekina, premiak aletu eta horietara begirakoa. Dena ala ezer ez beharrean Euskadik tarteko asko behar dituelako bizirauteko eta herri modura hazteko. Eta beti ikuspegi demokratiko, zabal, integratzaile eta aurrerakoitik, gehiengoak ehuntzeko modukotik. Beste aldean izan dira ustezko lasterbideen aldekoak, giza eskubideak birrintzeari men egindakoak, muturreko ideologia zaharkituetatik abiatutakoak, eta hutsaren hurrengoa lortu dutenak. Aldarrikapenak on eta beharrezko direlako, baina mamia dutenean, ongizatea dakartenean, bake bidezkoak direnean, gehiengoak osatu eta jauzi berrietarako tresna izatekotan.

Hala, EAJren herrigintza eta abertzaletasun eredua nagusitu da, eta ez bestea. Horri esker lortu zen diktaduraren aurreko eta osteko erakundetze prozesu oparoa, azken aro honetan Gernikako Estatutuak ahalbidetutakoa. Hari horretatik tiraka etorri dira Kontzertu Ekonomikoaren berrezarpena Bizkai eta Gipuzkoarako, hamaikatxo arlotako autogobernu sakona, Ertzaintza, hedabide publiko propioak, euskararen sustapen ia miragarria edo-ta ahulenei babesa emateko ongizate sare trinkoa. Jeltzaleak bertoko erakundeetako buru izanda gauzatu dira horiek guztiak, beste zenbait indar bidezko euren iruzurra inposatu guran ari ziren bitartean. Abertzale gehiengo zabalak lehen bidea aukeratu du beti, eta hala jarraitzen du ertzetik euren iraganaren irakurketa benetan kritikoa egin gabe dihardutenen aurrean. Ezin bestela izan, eta jatorri, ibilbide eta Euskadiri zein munduari begirako ikuspegi ezberdin horien isla izan ziren, beste behin, Aberri Eguneko atzoko ospakizunak.

Jeltzaleek Bilboko Plaza Barria bete zuten, urtero legez, 'Gure etorkizuna, gure aberria' goiburupean. Ekitaldiaren ardatzak aurreko eguenean Itxaso Atutxa BBBko presidenteak eta Joseba Aurrekoetxea EBBko burukideak aurreratu zituzten. Aurtengo Aberri Egunerako EAJk landutako adierazpenaren nondik norako nagusiak eman zituen ezagutzera lehenak, atzoko ekitaldian bai Iñigo Urkullu lehendakariak zein EBBko presidente Andoni Ortuzarrek zabalago aletu zituztenak. «Euskal Herria, Euskadi deritzan proiektu politikoaren aterpean egituratua, Europako mapan beste nazioen pare egotea da» euren xede nagusia. Izan ere, Europako Batasuna dute jomuga jeltzaleek, nahiz eta badakiten Bigarren Mundu Gerraren ostean batasun prozesua herrien borondateak bultzatu arren gaur egun “borondate hori Estatuen interes eta botereek manipulatu” dutela.

Argi eta ilunez betetako agertoki politikoa antzematen du EAJk azkenaldion. Lehenen artekoak dira Iparraldeko Lurralde Elkargoa, Nafarroako aldaketaren gobernua eta Euskal Autonomia Erkidegoan estatus politikoa berritzeko zabaldutako aukerak. Estatu mailako egoerak kezkatzen ditu jeltzaleak, elkarbizitza politikorako eredua bera apur daitekeela uste baitute. Izan ere, «ustezko legalitate printzipio bat printzipio demokratikoaren gainetik» jarri eta azken hau baldintzatu gura izana ikusten dute. Ildo horretatik abiatuta, Katalunian 155. artikulua ezarri eta bertako hainbat buruzagi politiko —tartean Carles Puigdemont Generalitateko azken presidentea— atxilo hartu izanak «inoizko egoera larriena» ekarri duela deritzote. Hala, hango egoera politikoa elkarrizketa eta negoziazioa baliatuta bideratzea eskatzen dute, kataluniarren borondate demokratikoa errespetatu eta ebazpen judizialak eta espetxeratzeak baztertuta. «155arekin ez dugu jolasten», laburbildu zuen Bilboko atzoko ekitaldian Andoni Ortuzarrek: «Euskadiren aurkako erasoa ere bada». Urkullu lehendakaria, ildo beretsutik, Europako Batasunari begira jarri eta erabaki eskubidearen inguruko «argitasunezko zuzentarau» baten alde mintzatu zen, galdeketa legezko eta adostuak egin ahal izateko.

Egungo egoerak are txarragora egin dezakeela ohartarazi dute jeltzaleek aurtengo Aberri Egunean, Estatu mailan 'patriotismo konstituzionalaren' ordezkari nagusi izateko PP eta Ciudadanos nor baino nor lehian ari direlako. Hauteskunde orokorrak aurreratuz gero, «eskuindarren gehiengo berri» baten bidez Aznarren garaira itzultzeko arriskua somatzen du EAJk, baita benetako elkarrizketari uko egitera, harmonizazio saiakeretara eta autogobernuaren berezitasunaren zapalkuntzara bueltatzekoa ere. Argi dago, beraz, inork inoiz zalantzarik izan badu, egungo egoeran jeltzaleek ez dutela Rajoyren aurrekonturik negoziatuko, euskal alderdi abertzale nagusiaren ikuspuntutik funtsezko direnak daudelako kolokan.

Aukera eta arriskuzko egoera honetan, orain arte lortutakoa babestu eta urrats berriak egiteko berme izan nahi dute jeltzaleek. Inkestak alde dituzte, egoera zailetan euskarri izan direlako beti, eta alderditik zein lehendakaritzatik autogobernuari dagokionez gehiengo zabalak ehuntzeko ahaleginetan dabiltzalako, egonkortasunari eutsi, hazkunde ekonomikoa bultzatu eta eguneroko naziogintzan sakonduta. Horixe da euskal herritar eta abertzale gehienek lehenesten dutena, eta horri erantzuten dio EAJren praxiak, beti ere euskal gizartearen abiadapeko etorkizuneko edozein aukerari uko egin gabe.

Bitartean, ezker abertzaleak Independentistak sarearen deiarekin bat egin eta Iruñean ospatu zuen atzo Aberri Eguna, 'Menpekotasunetik askatasunera, burujabe hobe' leloa goiburu hartuta. EH Bilduk eta Iparraldeko EH Baik batera egindako agirian diotenez, Estatu propioa nahi dute, Euskal Errepublika, egungo hiru esparruetatik abiatu eta, bakoitzaren erritmoak eta testuinguru politiko eta sozialak errespetatuta, nazio eta herri izaeran urratsak egiteko.

Sortuk eta bere aurrekoek, esparru horretako eragile nagusi gisa, hainbat aukera galdu dituzte alperrik, luzaroan hamaikatxo sinergia ezinezkotu. Eta iraganean onartezintzat jotzen zituztenetako asko orain balekotzat izan arren, betikoan dihardute: baldintza objektiboak aletu eta aintzat hartu ez eta horra nola heldu zehaztu gabe, azken helburuak, besterik gabe, aurkari politikoa lotsagarri uzten saiatzeko baliatzen. Irrintzirik ozenenak, aldarrikapen potoloenak ez du inor aparteko abertzale bihurtzen, pausuz pausukoa baita benetan eraikitzaile eta eraginkorra, solaskidetzarako gaitasuna erakutsi duena baita ezinbestekoa, bere ibilbidea lorpenez beteta daukana. Eta maila horretan gabezia asko ditu estaltzeko ezker abertzaleak, hauteskundeak direnero herritar eta abertzale gehienek gogorarazten dioten moduan.