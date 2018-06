Durango 14, The Howlin' Jaws, The Picturebooks eta Los Tiki Phamtons taldeak, Gasteizko 2018ko Barn Out Meeting-ean Bihar arituko dira Gorbeia Merkataritza Guneko parkingean PAUL PICADO Viernes, 1 junio 2018, 03:22

Durango 14, The Howlin' Jaws, The Picturebooks eta Los Tiki Phamtons taldeek kontzertu bat emango dute bihar Gorbeia Merkataritza Guneko parkingean Barn Out Meeting ekitaldiaren barruan. Jaialdia, berez, Betrayers Car klubak antolatutako ekitaldia da, eta aldatuta dauden auto nahiz motor klasikoen erakusketa bat ere badago.

Durango 14 taldea duela bost urte sortu zen eta dagoeneko hiru lan plazaratu ditu. Bere musikaren bereizgarrienetako bat abiadura da, eta rock and roll instrumentalaz baliatzen dira ezaugarri hori erakusteko. Bere musikak hainbat estilo bateratzen ditu. 2013. urtean zuzeneko talderik onenetako bat gisa aukeratu zuen Musicópolis web-orriak. Bere kontzertua 13.30ean izango da.

The Howlin' Jaws taldea duela hiru urte bakarrik sortu zen kide gazteez osatutako taldea da. Baina nahiz eta talde gaztea izan dagoeneko berrehun kontzertu baino gehiago eman eta hiru lan atera ditu. Bere musika-estiloari dagokionez, berrogeita hamarreko eta hirurogeiko hamarkadakoa da, hots, rock and rolla, rockabilly eta beat. Kontzertua 22.30ean izango da.

The Picturebooks taldea Alemaniako bikotea da eta rock gogorra eta blues estiloak bateratzen ditu. Berez, skatepark batean ezagutu ziren eta musika estilo berdinak gustukoak zituztenez elkartu eta taldea sortu zuten. Talde honen kontzertua 00.00etan izango da.

Azkenik, Los Tiki Phamtons taldeak rock and rolla, spaghetti western eta 50eko hamarkadan entzuten ziren melodiak bateratzen ditu. Bere zuzeneko saioetan umorea eta izugarrizko indarra nagusi dira. 'Bala de plata' abestia Espainiako MTV katetik ematen zuten 'Alaska y Mario' saio arrakastatsuaren sintonia izan zen. Bere kontzertua 01.30ean izango da.