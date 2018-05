'Crossover', fikzioen bidegurutzean Patxi Presa, Denis Itxaso, Jon Paul Arroyo eta Mari José Telleria, 'Crossover' jaialdiaren aurkezpenean. / Iñigo Ibañez Telesailen inguruan antolatutako jaialdian zinea, literatura, kontsumo ohitura berriak edota errealitatearen trataera aztertuko dituzte AMALIA IBARGUTXI Martes, 29 mayo 2018, 23:31

Fikziozko istorio desberdinek nolabait bat egiteari deitzen diote 'crossover' ingelesez. Eleberri, film eta telesaien inguruan jarduteko erabiltzen da, 'fan' edo jarraitzaileen eskaerak asetzeko normalean, publizitate edo 'marketin' arrazoiak direla eta, orokorrean. Izen hori jarri diote orain Donostian egiten ari diren ikus-entzunezkoen jaialdiari, 'Crossover' hain zuzen. Telesailen inguruan antolatu dute jaialdia, egungo ikus-entzunenzko formatu arrakastatsuenetarikoa dena.

Ikus-entzunezkoen industria hankaz gora jarri du azken urteetan telesailen arrakastak. Telesailen kultura aztertuko dute bertan Foru Aldundiaren Kultura Sailak eta Kultur Factory-k. Guztira, hogei jarduera eta gonbidatu baino gehiago izango dira bertan maiatzaren 29tik ekainaren bira, hau da, larunbata bitartean. Sorkuntza, kritika eta errealizazioaren alorretan mugituko dira fenomeno honen ezaugarri eta arrazoiak aztertzeko.

Eztabaidak, aurre-estreinaldiak eta ekitaldi ludikoak antolatu dituzte. Eztabaida eta elkarrizketa oinarri hartuta, telesailak modu kritikoan jorratuko dituzten proposamenak izango dira batetik, eta bestetik, formatu honi buruzko ezagutzan sakondu eta ondo pasatzeko helburua dutenak.

Telesail berrien aurre-estreinaldiek protagonismo handia izango dute Movistar+, HBO España eta AXN ekoizle eta banatzaileen eskutik. Programa irekia eta anitza prestatu dute, publiko zabalean arreta jarriz. Zinea, literatura, kontsumo ohitura berriak edota errealitatearen trataera jaialdiaren solas eta mahai-inguruetan aztertuko dira.

Adibidez, bihar, hilak 1, eztabaida egingo dute Concepción Cascajosa, Leire Palacios eta Alberto Rey-k. Moderatzailea Fernando Busca izango da. 21:00tan egingo dute, Convent Garden-en. Teknologia berriek eta kontsumo modu berriek zaleen fenomenoa indartu dute berriz ere, beste oinarrizko elementu bat gehituz: sozializatzea. Ideia horren inguruan jardungo dira.

Larunbatean, bestalde, Amaia García, Gaizka Izagirre, Valentina Morillo, Álvaro Onieva, Mikel Sánchez eta Marina Such jardungo dira Kutxa Kultur Plazan, 20:00etan. Telesailak berehala fenomeno global dira egun, eta hain justu, munduko egoeraren inguruan hitz egiten dute fikziozko lan askok. Adibidez, Black Mirror, Game of Thrones, eta The Handsmaid's Tale telesailek fanatismoa edo matxismoa jartzen dituzte mahai gainean.