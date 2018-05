J.M. Coetzee Nobel Saria, Azkuna Zentroan J.M. Coetzee idazlea. Sarrerak (3 euro eta 2 AZ txartelarekin) salgai daude dagoeneko zentroko Infopuntua bulegoetan eta Azkuna Zentroko webgunean Martes, 29 mayo 2018, 00:37

J.M. Coetzee idazlea Azkuna Zentroan izango da gaur argitaratu berriko 'Siete cuentos morales' liburua aurkezten. Bilboko ikus-entzuleekin izango duen bileran, Hegoafrikako Nobel Sariak bere obraren alderdi batzuk azalduko ditu, eta saiakera batzuen zati laburrak irakurriko ditu zentroko Auditorum-ean. Besteak beste, gazteleraz argitaratuko den 'Siete cuentos morales' liburuaren zati bat. Sarrerak (3 euro eta 2 AZ txartelarekin) salgai daude dagoeneko zentroko Infopuntua bulegoetan eta Azkuna Zentroko webgunean.

J.M. Coetzee-ren ibilbide luzean, 'In the Heart of the Country' (1977) eleberria gailentzen da, Hegoafrikako literaturako saririk garrantzitsuena den CNA eskuratu baitzuen hari esker.

Horrez gain, lan hauek idatzi ditu: 'Esperando a los bárbaros' (1980, 'Waiting for the Barbarians') -CNA, Geoffrey Faber Memorial Prize eta James Tait Black Memorial Prize sariak irabazitakoa-, 'Vida y época de Michael' (1983, 'Life & Times of Michael K') -Booker Prize eta Prix Étranger Fémina-, 'The Master of Petersburg' (1994), 'Las vidas los animales' (2001, 'The Lives of Animals'), 'Desgracia' (2009, 'Disgrace') -Booker Prize-, 'La edad de hierro' (2002, 'Age of Iron') -Llibreter Saria 2003-, 'Elizabeth Costello' (2003), 'Foe' (2004) eta 'Hombre lento' (2005, 'Slow Man'), eta 'Juventud' (2010, 'Youth: Scenes from Provincial Life II') eta 'Escenas de la vida en provincias' (2013, 'Scenes from Provincial Life') oroitzapen-liburuak.

J. M. Coetzee-ri Jerusalem Prize saria eman zioten 1987an, Fikzioko Lannan saria 1998an, eta Literaturako Nobel Saria 2003an, bere kalitate literario eztabaidaezina dela eta.