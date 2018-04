Bilbao Mendi Film Festival Iruñera doa Hamar film ikusi ahalko dira, lau egunetan banatuta, Golem Baiona zinema aretoetan AMALIA IBARGUTXI Domingo, 22 abril 2018, 01:51

Mendia, abentura eta natura uztartzen dituen Bilbao Mendi Film Festival Iruñera heltzear da. Mendi Tour ekimen ibiltariaren bidez aurkeztuko dute aurtengo edizioa, astelehenetik, hilaren 23tik, 26ra. Golem Baiona zinemetan egingo da Mendi Tourra, eta eguneko bina saio proiektatuko dira. Iaz 1000 ikusletik gora bildu ziren Golem Baionako lehen Mendi Tour edizioan, eta hark hauspotuta aurtengoa ere indartsu datorrela adierazi dute antolatzaileek.

Hamar film eskainiko dira lau egunetan banatuta, Bilboko zinemaldiko arduradunek jakinarazi dutenez. Tartean da Dirtbag: The Legend of Fred Beckey Bilbao Mendi Film Festivaleko 10. edizioko Sari Nagusia jaso zuen lana, baita Mountain ere mendi zinemagintzaren historiako ekoizpenik handienetako bat, Bilbon epaimahaiaren aipamen berezia jaso zuena. Haiekin batera Bilbon saria jasotako beste lau lan ere ikusi ahalko dituzte bertaratutakoek: The Last Honey Hunter, The Frozen Road, Mama eta Safety Third.

Al Otro Lado de la Cuerda filmak aparteko aurkezpena behar du: Nafarroako lau eskalatzaile ezagun daude protagonisten artean, eta Iruñean lehendabiziko aldiz proiektatuko da publiko aurrean protagonistak bertan direla. Astelehenean, apirilak 23, izango da hori.

Javier Valeroren lana da, eta Arkaitz Yurrita eskalatzaile ormaiztegiarra da dokumentaleko ardatza. Pirinioetako horma desberdinetan eskalatzeko puntako sokalagunak bilatuko ditu, haien jarduera estiloa eta filosofia azaleratzeko asmoz. Eta hor ageri dira Mikel Zabalza, Unai Mendia, Ekaitz Maiz eta Eneko Cesar iruindarrak.