Los mejores smartphones Android para selfies

Los selfies o autorretratos llegaron para quedarse. Cada día, las redes sociales se copan de millones de rostros acicalados (filtros mediante) para cosechar el mayor número de «likes».

Si queréis sumaros al engorde efímero de autoestima, nada mejor que los siguientes modelos de smartphone (Android), provistos de las mejores cámaras frontales del mercado.

Huawei P20 Pro: El buque insignia de Huawei se caracteriza por su triple cámara trasera, pero la cosa no desmerece en la parte frontal. Integra un sensor de 24 megapíxeles (apertura f/2.0) acompasado por un procesador Kirin 970, cuya tecnología de inteligencia artificial posibilita retoques automáticos y fotos brillantes en condiciones de baja lumonidad.

El modelo de 128 GB puede encontrarse desde 710 euros.

Samsung Galaxy S9 Plus: Los surcoreanos sorprendieron a propios y extraños con el primer sensor de apertura adaptativa (f/1.5 y f/2.4 según nuestro entorno), a imitación del ojo humano. Por su parte, la cámara delantera asciende a 8 megapíxeles (apertura f/1.7), es responsable del reconocimiento facial y nos convierte en emojis animados.

El Galaxy S9 Plus parte de los 800 euros en su modelo con 64 GB de almacenamiento interno.

Google Pixel 2 XL: La cámara frontal del Pixel 2 XL no impresiona por especificaciones (8 megapíxeles con apertura f/2.4), pero sí en cuanto a resultados. Pese a no contar con doble sensor, consigue un efecto bokeh (fondo difuminado) bastante atractivo. Al menos lo suficiente para hacernos un nombre en Instagram.

El modelo con 64 GB está disponible desde 870 euros.

Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 Plus y Google Pixel 2 XL

One Plus 6: Lo úlitmo de One Plus opta por un sensor Sony IMX 371 de 16 megapíxeles para su cámara frontal, con apertura f/2.0, autoenfoque fijo y estabilización óptica de imagen. Tanto o más interesantes son la compatibilidad HDR, el flash de pantalla y los modos «Smile Capture» (detección de sonrisas) y «Belleza facial» (retoques automáticos).

Hacerte con un One Plus 6 supone un desembolso mínimo de 520 euros.

HTC U12+: Actualmente en pre-venta, el HTC U12+ es uno de los primeros terminales con doble cámara trasera ( 12 y 16 megapíxeles) y frontal (8 y 8 megapíxeles). El autoenque de alta velocidad promete tomas nítidas en las situaciones más insospechadas; por no hablar de los efectos bokeh y HDR Boost (más luminosidad) o los divertidos stickers AR.

El modelo de 64 GB tendrá un precio recomendado de 799 euros.

LG V35: LG no lo ha tenido fácil con su gama premium, pero sí convenció con la familia V30. La cámara frontal del V35 ThinQ es de 8 megapíxeles, con apertura f/1.9 y gran angular de 80 grados. Cuenta además con las últimas innovaciones en inteligencia artificial, garantizándosenos la foto perfeca sin condiciones.

El LG V35 rondará los 900 euros. Su fecha de lanzamiento en España está por confirmar.