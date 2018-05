iPhone SE 2: lanzamiento y rumores sobre el nuevo smartphone de Apple El nuevo smartphone de la manzan mordida, al borde de su presentación / Apple La rumorología se debate entre un diseño continuista y otro sin marcos JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 25 mayo 2018, 14:58

Referido como «el iPhone de 4 pulgadas más potente hasta la fecha», iPhone SE se ha convertido en uno de los modelos más populares. Demostró que aún existe mercado para los teléfonos contenidos (que podemos usar con una sola mano), máxime al precio más económico de la gama. Ahora bien, dichas especificaciones comienzan a resentirse dos años después: ¿recibiremos nueva Special Edition?

Varios analistas responden afirmativamente, aunque arrojando versiones contradictorias. Lo único seguro es que Apple tantea varios diseños, acordes tanto al iPhone SE original como al reciente iPhone X. Los últimos rumores provienen de varios fabricantes chinos de accesorios, consultados por Mac Otakara. Aseguran que uno de los prototipos implementa un panel de 4,7 pulgadas, tan sólo invadido por la óptica frontal, lo que supondría la carencia de botón Home. Descartaríamos entonces el acostumbrado sensor de huella dactilar (Touch ID), quién sabe si en favor del reconocimiento facial.

Que el «notch» del iPhone SE 2 incluya los sensores del iPhone X resulta sospechoso por varias razones. Primeramente la cuestión económica: se trata de una tecnología puntera y por consiguiente cara, lo que elevaría el precio de lanzamiento más allá de los 419 euros actuales. Luego está el previsible canibalismo en ventas, siendo muchos los usuarios que descartarían los iPhone de alta gama en favor del nuevo SE (iPhone 8 y iPhone 8 Plus siguen apostando por Touch ID, recordemos).

Otra opción es que la 'muesca' no albergue más que la cámara frontal, lo que plantearía un interrogante sobre la integración de sensores de reconocimiento. Desestimarlos resulta improbable (hablaríamos de un paso atrás) y ubicar el lector de huellas en la trasera sería un movimiento inédito por parte de los de Cupertino. Si algo han demostrado los terminales de la competencia es que los sensores posteriores no resultan cómodos, por lo que algunos fabricantes están integrándolos bajo la pantalla. También se intentó con el iPhone X, de hecho, pero los resultados no cumplieron las expectativas de Apple. ¿Y si la situación hubiese cambiado durante estos meses? Es posible, pero seguiría sin cuadrar con un smartphone a precio reducido.

Así las cosas, el prototipo de marras podría haberse confundido con el del iPhone X de 6,1 pulgadas (con panel LCD en lugar de OLED), uno de los tres modelos a presentarse el próximo septiembre. Le acompañarían la revisión del actual (reducción de notch mediante) y una versión Plus, con pantalla de 6,5 pulgadas.

Volviendo al iPhone SE 2 (o como acabe apodándose), existe mayor consenso sobre el diseño. Mantendría los marcos de aluminio rectangulares de su predecesor, provenientes del iPhone 5, aunque con una trasera de cristal. De este modo y a partir de otoño, todos los modelos de iPhone serán compatibles con carga inalámbrica. Si esto implicará también la desaparición del conector jack para auriculares, está por ver.

Como decíamos, fuentes cercanas a las cadenas de producción arrojan mensajes contradictorios. El diseñador Ben Geskin publicó varias fotografías en su cuenta de Twitter, una de las cuáles correspondería al diseño definitivo del SE 2. Seguiríamos hablando de 4 pulgadas, con marcos superior e inferior, Touch ID y biseles en aluminio. Los cambios se limitarían así a la carga inalámbrica, la cámara y el procesador: sensor de 12 megapíxeles con apertura f/1.8 y grabación de vídeo 4K a 30 fps sería lo más lógico, en consonancia a un chip A10 (frente al A9 actual) y el co-procesador de movimiento M10. Por su parte, el panel abrazaría tecnologías como el sensor de presión (3D Touch) y la tonalidad adaptativa (True Tone), sin incremento aparente de resolución (326 píxeles por pulgada siguen resultando suficientes para un teléfono de estas dimensiones).

Tan sólo restaría la cuestión del lanzamiento. Apple habría pospuesto la presentación del iPhone SE 2, prevista este mes de mayo, por lo que todas las apuestas apuntan a la Worldwide Developers Conference de junio. De hecho, The Economic Daily News habla del «primer semestre de 2018«. Sea como fuere, el modelo básico partiría de 64GB de almacenamiento en lugar de 32GB, tal y como ya ocurre con otros productos de la manzana mordida.